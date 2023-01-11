Мішель Хазанавічус влаштував аукціон «Кіно для України»

Володар «Оскара», французький режисер Мішель Хазанавічус передав Фундації Олени Зеленської 125 тис. євро на відбудову лікарні в Ізюмі, яку знищили та розграбували росіяни під час окупації Харківщини. Другу половину коштів він віддав ініціативі UNITED24 (глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року).

Загалом режисер зібрав 250 тис. євро, влаштувавши аукціон «Кіно для України». У ньому взяли участь представників кіноіндустрії з усього світу, виставивши особисті речі.

Серед жертводавців були Том Генкс, Катрін Денев, Ален Делон, Наталі Портман, Педро Альмодовар, Жак Одіяр. Омар Сі, Гільєрмо дель Торо, Ізабель Юппер та інші.

Ідея цієї ініціативи виникла у Мішеля Хазанавічуса після того, як він сам брав участь в аукціоні, який організовала Ека Згуладз.

«У перший день війни вона організувала аукціон, щоб поставити інкубатори для недоношених дітей. Я виставив речі «Артиста» і був здивований, побачивши, що вони коштують досить дорого. Я сказав собі, що ми можемо зробити продаж, зосереджений виключно на кіно», – розповів режисер Vanity Fair.

«Опір, героїзм, людяність, хоробрість, солідарність – я вважаю, що історії про це потрібно розповідати людям. Це ті цінності, які дали змогу вашій країні перемогти велику та могутню Росію. Нам потрібні ці цінності, ми повинні вірити, що вони все ще існують, і бачити, що вони ще мають цінність у цьому світі», – прокоментував режисер.

Мішель Хазанавічус є режисером фільмів «Артист», «Молодий Годар», «Агент 117» тощо.

Його останній фільм «Кінцевий монтаж» відкривав цьогорічний Каннський фестиваль. Спочатку фільм мав називатися «Z», проте режисер змінив назву.

«З огляду на символізм букви Z від початку війни в Україні та на прохання українських режисерів я вирішив змінити назву свого фільму. Ця назва, можливо, була смішною, коли ми закінчили фільм кілька місяців тому, але вона вже не смішна, і я не можу цього прийняти. Мій фільм створений для того, щоб приносити радість, і за жодних обставин я не хотів би, щоб його прямо чи опосередковано пов’язували з цією війною. Тому я дуже радий змінити це і в такий спосіб виявити свою цілковиту підтримку українського народу», – сказав режисер.