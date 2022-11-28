Володимир Вакуленко волонтерив в Ізюмі

Фотодокази і результати ДНК-експертизи свідчать, що дитячого письменника Володимира Вакуленка вбили росіяни на Харківщині під час окупації. Про це повідомляє «Суспільне».

Дитячий письменник, поет і лауреат численних літературних премій Володимир Вакуленко зник в селі Капитолівка, що поблизу Ізюма, у березні 2022.

Батьки письменника понад пів року шукали свого єдиного сина. Згодом стало відомо, що російські окупанти викрали його. Матір Вакуленка дізналася, де живуть викрадачі й ходила до росіян з проханням відпустити сина. Згодом до неї надходила інформація, що його нібито вивезли з України.

Після того, як українські війська звільнили окупований Ізюм, в місті виявили місце масового поховання. Станом на початок вересня, там знайшли понад чотири сотні тіл. Поховання проводила місцева ритуальна служба, вона ж вела журнал із даними про небіжчиків. Як з’ясували журналісти, у цьому журналі, під номером 319 були вказані дані письменника.

Спершу правоохоронці заперечили інформацію про те, що в цій могилі був похований Володимир Вакуленко. Натомість за їх словами під номером 319 вони виявили тіло невідомої жінки.

Однак розслідувачі «Суспільного» знайшли фото тіла під номером 319, зроблене перед похованням. На ньому були прострелені документи Володимира Вакуленка. Також на фото зафіксоване татуювання на руці, схоже на те, що мав письменник. Нині ж дані про загибель письменника підтвердила ДНК-експертиза.

Володимир Вакуленко – прозаїк, поет, автор 13 книжок, учасник Революції Гідності. Чоловік займався волонтерською роботою від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Його син Віталій 2008 року народження має встановлений діагноз «аутизм». Чоловік майже ніколи не розлучався із сином.