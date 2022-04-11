Володимир Вакуленко волонтерив в Ізюмі

Письменника Володимира Вакуленка із неповнолітнім сином Віталієм, які жили в селі Капитолівка Ізюмського району Харківської області, затримали російські окупанти, із ними немає зв'язку. Про затримання повідомила колишня дружина письменника і мама Віталія Ірина Новіцька.

«Учора підтвердилося те, що я вже від кінця березня підозрювала. Володимира Вакуленка, ізюмського волонтера та літератора, мого колишнього чоловіка і батька нашого сина, приблизно тиждень тому забрали за доносом або російські вояки, або представники окупаційної маня-влади. Його подальша доля, як і доля Віталіка, невідома», – написала Ірина Новіцька у Facebook.

Володимир Вакуленко із сином Віталієм (фото Ірини Новіцької)

Інформацію про затримання підтвердили в Харківській обласній прокуратурі, де розпочали розслідування і відкрили кримінальне провадження за фактом викрадення людини (ч. 1 ст. 146-1 КК України).

«За даними слідства, в кінці березня 2022 року російські окупанти, які захопили с. Капитолівка Ізюмського району, незаконно позбавили волі, викрали відомого українського письменника, який тривалий час займався волонтерською діяльністю. Наразі його місцеперебування невідоме», – ідеться в повідомленні прокуратури.

Село Капитолівка перебуває під окупацією російських військ. Зв'язок у населеному пункті відсутній.

Володимир Вакуленко – прозаїк, поет, автор 13 книжок, учасник Революції Гідності. Його син Віталій 2008 року народження має встановлений діагноз «аутизм».