Росіяни катували, а потім заживо спалили двох дорослих людей та одну дитину

Після того, як українські військові звільнили від окупантів село Гусарівку, що в Ізюмському районі Харківщини, там вже кілька днів знаходять тіла закатованих росіянами людей. У селі була облаштована справжня катівня, повідомила поліція 8 квітня. Російські військові закатували десятки мирних жителів.

Під час патрулювання у Гусарівці поліцейські знайшли у підвалі приватного будинку три понівечених тіла. За даними поліції, цих людей жорстоко катували.

«Під час огляду тіл виявлено сліди тривалого знущання та катування. Люди були спалені заживо. Серед закатованих є одна дитина. Встановлено, що на території подвір’я тривалий час знаходилась комендатура військових російської федерації», – йдеться у повідомленні поліції. Особи закатованих людей ще не встановлені.

У тому ж селі було знайдено тіло фельдшера місцевої лікарні. На його тілі та обличчі багато синців, а руки були зв’язані за спиною. Чоловіка застрелили, у нього є рана на грудях. «Його теж катували військовослужбовці російської федерації», – додала поліція.

Т️іла ще трьох людей були знайдені в авто на виїзді із села. Вже відомо, що загиблі – сім'я. Батька, мати та трирічну доньку обстріляла російська артилерія.

Багато мешканців Гусарівки зникли безвісти. Під час окупації села росіяни поводилися зухвало та цинічно. Вони займалися мародерством, забороняли людям виходити з дому та забирали в них авто.