Російські військові масово катували та ґвалтували українців. На звільнених від Росії територіях далі знаходять тіла жорстоко вбитих та замордованих людей. Це тіла не лише дорослих, а й дітей. Уповневажена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова в деталях розповіла про жахливі злочини росіян щодо українців.

У місті Ірпені було знайдено вбитих дітей у віці до 10 років з ознаками зґвалтування та катувань. Скільки саме дітей там замордували росіяни – не розголошують.

У дитячому таборі «Пролісок» на Київщині, де три тижні була база підрозділу армії рашистів, у підвалі було знайдено 5 тіл чоловіків із зав'язаними за спиною руками. «Їх катували, а потім холоднокровно вбили. Одному із загиблих розтрощили череп ударами прикладу з особливою жорстокістю. Інші були застрелені в потилицю або груди», – написала Людмила Денісова у Facebook у вівторок, 5 квітня.

У селі Вікторівка на Чернігівщині, яке було в окупації 25 днів, росіяни тримали людей у підвалі у заручниках. Серед них і літні люди, і новонароджені діти. Аби набрати відро води, селян відправляли під конвоєм. «Їм не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від медикаментів. Людина хвора на астму – померла, її тіло поховали поряд у лісі», – додала Денісова.

У Конотопському районі Сумської області на місцях, де росіяни собі облаштували стоянку вже знайшли щонайменше трьох закатованих мирних українців.

Також за словами Денісової, через принесені окупантами інфекції, поширилася низка хвороб, зокрема– вітряна віспа. Де саме поширилася хвороба, Денісова не повідомила.

До слова, катування та вбивства мирного населення є злочином проти людяності та військовим злочином. За це на російських військових очікує Міжнародний військовий трибунал. Україна знову закликає Комісію ООН з розслідувати порушення прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.