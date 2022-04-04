Радник президента України Олексій Арестович опублікував перелік підрозділів армії РФ, що брали участь у звірствах на Київщині. Українська розвідка почала публікувати імена російських військових, що входять у склад цих формувань.

ZAXID.NET публікує імена та фото командирів полків та бригад, які брали участь у знищенні українців у Бучі та інших населених пунктах Київщини. Списки солдатів будемо додавати.

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Омурбеков Азатбек Асанбекович, командир 64 окремої мотострілецької бригади 35 армії Східного військового округу (в/ч 51460)

Місце дислокації: сел. Князе-Волконское Хабаровского краю, проїзд Мотострілковий, 1. Телефони: +7(4212 )397103, +7(4212)397103.

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Підполковник Єршов Павєл Алєксєєвіч, командир 74 окремої мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу.

Місце дислокації: місто Юрга Кемеровської області. Телефон: +78(384-51) 5-49-62

Особовий склад 64 ОМБ можна переглянути за посиланням.

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Сухарьов Сергій Володимирович, командир 331 парашутно-десантного полку 98 повітрянодесантної дивізії (в/ч 71211) Його 3 березня 2022 року ліквідували українські військові.

Дислокується у місті Кострома,331. Телефони: +78(094)2557012, +78 (3902) 29-39-04.

Цей полк поніс серйозні втрати у своєму складі. Так, 11 березня загинув командир роти, капітан Юрій Борісов, командир взводу Лев Овчінніков, низка майорів, підполковників та рядових солдатів.

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Полковник Борсук Роман Андрійович, командир 137 парашутно-десантного полку 106 повітрянодесантної дивізії (в/ч 41450).

Місцем дислокації є місто Рязань, 7, Октярбрський городок. Телефон +74912760589, +789105680540, +79209553070.

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Вєлікоцкій Іван Юрьєвіч, командир 234 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії, брав участь в окупації Криму у 2014 році, за що його нагородили медаллю.

Місце дислокації: місто Псков, вул. Генерала Маргелова, д.1/20. Телефони: +78 (811-2) 66-23-40, +78 (911) 355-66-06.

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Полковник Толмачьов Алєкєсй Ніколаєвіч, командир 104 десантно-штурмового полку 76 десантно-штурмової дивізії.

Місце дислокації: селище Череха Псковскої області. Телефони: +78 (960) 22-31-105, +78 (811-2) 67-86-21.

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Полковник Поляков Сєргєй Юрьєвіч, командир 14 окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854).

Місце дислокації: Волочаєвське військове містечко, 13.

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Підполковник Паньков Вадім Івановіч, командир 45 окремої бригади спеціального призначення (в/ч 28337)

Місце дислокації: Московска область, Одинцовский район, м. Кубінка-1. Телефони: +78(495)592-24-16, +78(495)592-24-53, +78(495)592-24-97.

З переліком особового складу цієї бригади можна ознайомитись за посиланням.

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Підполковник Міхаіл Гудков, командир 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (в/ч 30926).

Місце дислокації: м. Владивосток і сел. Слов'янка Приморського краю. Телефон: +7(423-2) 46-77-77.

Відомо, що з початку повномасштабної війни в Україні ця бригада втратила більше 50% особового складу.

Перелік військових, які служать у 155 ОБМП є за цим лінком.

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Полковник Карасьов Сєргєй Павлович, командир 31 окремої гвардійської десантно-штурмової бригади (в/ч 73612).

Адреса: Ульяновськ, 3-й Інженерний проїзд. Телефон: + 7(8422) 20-70-63.

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Генерал-майор Магомед Салаудинович Тушаєв, командир 141-го моторизованого полку Національної гвардії Чечні (в/ч 4156). Загинув в районі Гостомеля у лютому 2022 року, росіяни його смерть не визнають.

Місце дислокації: Чеченська республіка, м. Грозний, просп. А. Кадирова.

Також відомо, що до звірств на Київщині причетні російські військові, що входять до складу 5 окремої танкової бригади 36 армії Східного військового округу (в/ч 46108). Хто зараз командує цієї бригадою – невідомо, колишній командир Руслан Галицький загинув у Сирії ще в 2016 році.

Усі фото з відкритих джерел, російських ЗМІ та скріншоти з відео