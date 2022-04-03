Усі звірства російської армії фіксують слідчі та прокурори

Олексій Арестович оприлюднив перелік підрозділів російської армії, які причетні до воєнних злочинів в містечках Київщини, що були в окупації майже місяць. Після деблокації цих населених пунктів відкрилися страшні злочини, які вони скоїли: сотні закатованих мирних людей, грабунки, знущання, знищення майна, мародерство та мінування території.

Частини і підрозділи Збройних сил РФ і Росгвардії, які тримали в окупації Бучі, Гостомелі, Ірпені:

64 ОМСБр 35 армії Східного військового округу (Хабаровський край),

5 ОТБр 36 армії Східного ВО (Бурятія),

331 парашутно-десантний полк 98 повітряно-десантної дивізії (Кострома),

137 парашутно-десантний полк 106 повітряно-десантної дивізії (Рязань),

104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії (Псков),

14 і 45 окремі бригади спеціального призначення (Хабаровськ і Московська обл),

63 опОН Росгвардії,

155 окрема бригада морської піхоти Тихокеанського флоту (Владівосток).

Волонтери InformNapalm вже знайшли дані командира в/ч 51460, 64-ї окремої мотострілецької бригади, яка за попередніми даними скоїла воєнні злочини в м.Буча, Київської області. Це підполковник Азатбек Омурбеков.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування та судового розгляду злочинів російської армії, до якого залучать українських та міжнародних слідчих, прокурорів та суддів.

2 квітня міністерство оборони повідомило, що Київську область звільнено від російських загарбників, яка тривала майже місяць. Туди почали заходити українські військові та рятувальники, розміновувати територію та збирати тіла закатованих мешканців. Лише в одній Бучі виявили братську могилу з 280 тілами вбитих. Усі звірства російської армії фіксують слідчі та прокурори, на судмедекспертизу вже вивезли 410 тіл вбитих українців.