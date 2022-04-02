Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів. Про це вона написала у Facebook увечері в суботу, 2 квітня.

«Ірпінь, Буча, Гостомель та вся Київська область – звільнені від загарбника», – йдеться в її дописі.

Нагадаємо, 29 березня після перемовин української та російської делегацій у Стамбулі росіяни заявили про скорочення своєї активності на Київському і Чернігівському напрямках. Однак українська влада та іноземні оборонні відомства повідомили, що таким чином Росія перегруповує свої війська, щоб сконцентрувати більше сил на інших напрямках.

Перебування росіян на Київщині супроводжувалося масовими вбивствами, зґвалтуваннями, мародерством та іншими воєнними злочинами. Людям наразі не радять повертатися до звільнених населених пунктів, оскільки росіяни, відходячи, мінували житлові будинки, техніку, яка не підлягала евакуації, та інші об’єкти.