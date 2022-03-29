Черговий етап переговорів між Україною і Росією відбувася 29 березня

Під час переговорів у Стамбулі у вівторок, 29 березня, українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки Україні. Якщо РФ та країни-гаранти погодять цей договір, це може стати дипломатичним завершенням війни. Росія після завершення переговорів заявила про відведення військ у Чернігівському та Київському напрямку. Загалом це вперше з початку повномасштабної війни, коли і українська, і російська сторона назвали переговори конструктивними.

Як повідомив голова української делегації Давид Арахамія, українська сторона висловила Росії пропозицію щодо припинення війни. Зокрема, Україна вимагає укладення багатостороннього договору про гарантії безпеки Україні. Цей договір мають ратифікувати усі країни-гаранти, серед яких Велика Британія, Китай, Росія, США, Франція, Туреччина, Німеччина, Канада, Італія, Польща, Ізраїль. Інші країни також можуть приєднатись до договору про гарантії безпеки за своїм бажанням.

Про що йтиметься у договорі?

Договір про гарантії безпеки для України – це можливість відновити дипломатичними засобами територіальну цілісність і безпеку України та завершити війну. У документі пропишуть гарантії безпеки України, які за змістом і формою будуть ідентичні 5 статті НАТО. Тобто якщо Україна буде об’єктом будь-якої агресії, військового нападу чи військової операції, протягом трьох днів країни-гаранти мають зібрати консультації щодо вирішення конфлікту. Якщо ці консультації не призведуть до дипломатичного завершення конфлікту, то країни-гаранти мають зробити все можливе, щоб відновити безпеку України. Йдеться про постачання зброї, закриття неба тощо.

«Якщо нам вдасться закріпити ці ключові положення, то Україна зможе зафіксувати свій статус позаблокової і без’ядерної держави у формі постійного нейтралітету. Під такими гарантіями ми не будемо розміщувати на нашій території іноземні військові бази, а також військові контингенти і не будемо вступати в військово-політичні союзи, проведення військових навчань на наших територіях – лише зі згоди сторін гарантів», – пояснив член української делегації Олександр Чалий

Водночас у цьому договорі пропишуть, що країни-гаранти мають зробити все можливе, щоб пришвидшити вступ України до ЄС.

Що з Кримом і ОРДЛО?

Крим та Севастополь будуть прописані у договорі окремими пунктами і на цих територіях не будуть діяти гарантії безпеки, бо це юридично неможливо. Україна пропонує протягом 15 років проводити переговори про статус Криму і Севастополя. Протягом цього періоду збройні сили не мають вчиняти жодних дій.

Статус ОРДЛО пропонують окремо обговорити під час переговорів між президентами України та Росії.

Як це все будуть реалізовувати?

Спочатку це буде загальноукраїнський референдум, на якому українці висловлять позицію щодо договору про гарантії безпеки. Після цього будуть ратифікації парламенту України та країн-гарантів. Важливо розуміти, що проведення всеукраїнського референдуму неможливе під час воєнного чи надзвичайного стану, тому спочатку з території України мають бути виведені всі війська.

Протягом найближчих двох тижнів будуть проводитись з Росією, після чого до переговорів зможуть приєднатись країни-гаранти. Після усіх зустрічей і консультацій сторони мають підписати договір про гарантії безпеки Україні.

Як реагує Росія?

Після завершення перемовин глава російської делегації Владімір Мединський заявив, що переговори були «конструктивними». Він анонсував кардинальне скорочення бойових дій на київському та чернігівському напрямках.