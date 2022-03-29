Росія продовжує накопичувати війська під українським кордоном. Про це заявив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук в ефірі «24 каналу». За його словами, наразі на території Курської області Росії, яка межує із Сумською областю України, фіксується величезне скупчення нової техніки, яку забрали зі складів.

«Про її стан і боєздатність важко щось сказати. Але кількість техніки величезна – більше, ніж було станом на 24 лютого», – сказав Макарук.

«28 березня турецька розвідка повідомила, що чотири літаки Су-30, які були у підпорядкуванні Вірменії, разом з екіпажем були передані російській стороні. Якщо інформація правдива, то це може свідчити про те, що Вірменія вступила у війну проти України. Аналогічна ситуація і в Білорусі», – додав він.

Наразі ворог відводить війська на перегрупування: «Це роблять, якщо було втрачено близько 70% складу, техніки або дивізії».

Перед початком вторгнення Росія зосередила біля українських кордонів, в тому числі й на території Білорусі, близько 200 тис. військ. За розвідданими, протягом повномасштабної війни Росія ввела 100% бойового складу.

Через великі втрати і провал у захопленні Києва росіяни зосередилися на окупації східних регіонів, включно зі спробами оточити ЗСУ, та бомбардуваннях українських міст (у тому числі й на заході України).

Збройні сили України за місяць бойових дій знищили понад 16 тис. російських загарбників.