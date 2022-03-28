Повітряні сили Збройних сил України за добу 28 березня знищили 17 повітряних цілей ворога, серед них – вісім літаків і три вертольоти.

«28 березня Повітряні сили знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 БпЛА та дві крилаті ракети рашистів», – повідомило командування Повітряних сил.

Також у повідомленні зазначається, що авіація Повітряних сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі росіян на різних напрямках.

До слова, зазначимо, що лише на Донбасі минулої доби українські воїни відбили сім ворожих атак і знищили 25 одиниць ворожої техніки.