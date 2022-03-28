Українські військові ліквідували командира та начальника штабу армії РФ
За добу українські захисники знищили 70 росіян та техніку противника
У понеділок, 28 березня, українські військові під час боїв вбили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупуванні «Схід».
«Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників», – написали військові.
Оперативно-тактичне угрупування «Схід» також повідомляє, що протягом 28 березня знищили 70 росіян, сім танків, чотири БМП та два безпілотника. Загалом на сході ЗСУ відбили сім ворожих атак та знищили 25 одиниць техніки, один літак та два безпілотника.
Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів:
- генерал-майора ВДВ Росії Андрєя Суховєцкого, заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Віталія Герасімова, першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Андрєя Колєснікова, командувача 29-ї загальновійськової армії;
- генерал-майора Олєга Мітяєва, командувача 150-ї мотострілецької дивізії;
- генерал-майора Магомеда Тушаєва, командувача 141-го моторизованого полку Нацгвардії РФ;
- генерал-лейтенанта Якова Рєзанцева, командувача 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ;
- генерал-лейтенанта Андрєя Мордвічєва, командувача 8-ї загальновійськової армії.
За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.