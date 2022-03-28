Протягом 28 березня українські військові знищили 70 росіян, сім танків, чотири БМП та два безпілотника

У понеділок, 28 березня, українські військові під час боїв вбили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії РФ. Про це повідомили у оперативно-тактичному угрупуванні «Схід».

«Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб. І якщо кремлівські очільники не одумаються, то наші захисники регулярно відправлятимуть туди нових учасників», – написали військові.

Оперативно-тактичне угрупування «Схід» також повідомляє, що протягом 28 березня знищили 70 росіян, сім танків, чотири БМП та два безпілотника. Загалом на сході ЗСУ відбили сім ворожих атак та знищили 25 одиниць техніки, один літак та два безпілотника.

Раніше українські бійці ліквідували уже сім російських генералів:

За час війни з Україною Росія втратила уже понад 17 тис. військових, ще понад 4 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальну інформацію про втрати росіян зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.