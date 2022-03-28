Ворог трохи зменшив інтенсивність обстрілів, а наші Збройні сили проводжують звільняти міста та села з-під російської окупації. Сьогодні до переліку долучився Ірпінь, а вже незабаром до нього приєднається Буча, Гостомель та інші маленькі та великі села і містечка, аж до українського Криму.

ZAXID.NET підсумовує тридцять третій день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Почнемо з позитиву – з Ірпеня українські військові вигнали російських окупантів. Місто біля Києва тепер знову під контролем ЗСУ, проте мешканців просять не повертатись додому, адже надалі військові планують звільняти Бучу, Гостомель і Ірпінь можуть не раз обстрілювати.

У Харкові росіяни знищили уже 1400 будівель, з них майже 1200 – багатоповерхівки. Сьогодні у місті знову обстріляли наукову ядерну установку. На Харківщині російські військові також використовують систему дистанційного мінування. Ввечері росіяни також завдали ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині.

Росіяни застосовують на Одещині та Херсонщині заборонені касетні бомби, які можуть спричинити значні руйнування та втрати серед цивільних.

УМаріуполі тим часом мешканці перебувають на межі виживання. У 160 тис. людей немає їжі та води, їм необхідна термінова евакуація.

Втрати російських окупантів

Українські десантники знищили ще одну колону російської техніки, ЗСУ також знищили російський літак та безпілотник на Харківщині, на сході відбили сім ворожих атак і знищили 25 одиниць техніки. Українські військові також ліквідували командира та начальника штабу армії РФ.

Станом на ранок 28 березня втрати Росії серед особового складу становлять понад 17000 військових. Також було знищено:

танків – 586 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 1 694 (+30);

артилерійських систем – 302 (+8);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 95 (+2);

засобів протиповітряної оборони – 54 (+2);

літаків – 123 (+2);

гелікоптерів – 127 (+0);

автомобільної техніки – 1 150 (+6);

легких швидкісних катерів/кораблів – 7 (+0);

цистерн з паливом – 73 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 66 (+10);

спеціальна техніка – 21 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Росіяни військовою технікою переїхали сім’ю на Сумщині. У Сєвєродонецьку і Рубіжному через обстріли загинули двоє цивільних, ще 10 мирних мешканців постраждали. Унаслідок обстрілів на Харківщині виникали пожежі, відомо про одного загиблого.

Через збройну агресію росіян в Україні загинули вже 143 дитини.