Якщо ви живете на тимчасово окупованій території, то можете бути корисним українським військовим. Як вчинити провокацію і придумати собі виправдання, як завести і викрасти танк, як стріляти з різної зброї та багато інших практичних поради зібрали на одному сайті «Спротив».

Сайт створено Силами спеціальних операцій Збройних сил України. Фахівці радять, якщо ви плануєте вчинити провокацію, то перед тим як приступати до неї, придумайте собі виправдання, щоб не розгубитись, якщо вас помітить ворог.

«Якщо це були поодинокі випадки у вас є правдиві виправдання: ви не спали декілька ночей і тому не зовсім тямили що коїться; ви сплутали форму у військових тощо. При цьому завжди будьте щедрими у своїх вибаченнях. Часто ви можете «вийти сухим з води» під прикриттям показної дурості, невігластва, надмірної обережності, навіть глупощів через недоїдання, відсутності ліків», – радить «Спротив».

Саботаж може бути різним, залежно від вашої професії, місця роботи чи сміливості. «Спротив» підготував детальні поради, що і як можна зробити цивільним, щоб нашкодити окупантам.

Якщо ж сміливості у вас достатньо, то на сайті також зібрані практичні поради, як стріляти з стрілецької зброї, ручним протитанковим гранатометом, РПГ-26, рецепт «коктейлю Молотова». Якщо ви матимете зброю, то корисною також буде інформація про найбільш уразливі місця російської техніки.

Щодо техніки, то на сайті також опублікували покрокову інструкцію, як завести російський танк і яку російську техніку треба знищувати у першу чергу.

Є також поради, що робити якщо зник мобільний зв'язок, як дотримуватись інформаційної гігієни в інтернеті, як збирати інформацію про ворога, як надавати медичну допомогу тощо.