Постійні обстріли, ракети, бомби. Завали, які нікому розбирати. Пожежі, які нікому гасити. Людські тіла, які нікому ховати. Не лишилось жодної лікарні, жодного безпечного будинку. Люди виживають у підвалах, набирають воду з калюж, голодують і моляться, щоб їх врятували. Більше двох тижнів Маріуполь рівняють з землею російські військові. Ті, які прийшли начебто визволяти, рятувати російськомовне населення від міфічних неонацистів.

ZAXID.NET поспілкувався з місцевими журналістами, яким вдалося пережити прихід руского міра і вижити і розповідає історію жаху.

«Люди беруть воду з брудних річок і калюж»

З початку березня місто-герой Маріуполь в оточенні російських військ. Вже понад два тижні росіяни винищують мирне населення. Обстрілюють і скидають бомби на житлові будинки, лікарні, школи, садочки. Цілодобово, безупинно. Через це життя у місті перетворилось у виживання, а фото і відео, які вдається зазняти, нагадують кадри з найгірших фільмів про кінець світу.

Росіяни бомблять лікарні, школи та об'єкти культури

Місцева журналістка Марина Молошна виїхала з Маріуполя на другий день війни. Зараз вона в теробороні Києва, а її рідні залишились в Маріуполі. Зв’язку з ними немає.

«Сьогодні їхня сусідка, яка виїхала до Запоріжжя, сказала нам, що з ними все добре. Але їхати не планують, бо мають старших родичів, яких не можна покинути», – каже Марина Молошна. Інших методів поспілкуватись з людьми, які залишаються у Маріуполі, немає.

Мобільного зв’язку в Маріуполі взагалі немає два тижні. Спочатку місцеві знаходили кілька точок у місці, де хоч трохи ловила мережа. Тепер виходити з підвалів будь-куди, шукати місця для зв'язку, збиратися на вулиці – надто небезпечно. Обстріли відбуваються цілодобово, людей рятувати можливості майже нема.

«Через те, що у місті весь час обстріли та вуличні бої, які перемістилися у центр міста, важко дістатися поліції, військовим та рятувальникам до завалів. Через це буває так, що ракета потрапила в будинок, він завалився, а люди сиділи у підвалі і їх цілий день не могли витягнути», – розповідає Марина Молошна.

Зараз у Маріуполі зруйновано понад 80% житлового фонду – приватні будинки, багатоповерхівки. Понад 30% не вдасться відновити ніколи.

Мешканці виходять з підвалів і обомбосховищ, щоб знайти та приготувати їжу

Маріупольцям немає що їсти, про ліки мова не йде взагалі. Усі магазини потрощені і порожні, в домівках місцевих теж нічого не залишилось та й більшість з них просто не має можливості дістатись свого помешкання.

«У перші дні війни розбомбили всі гуртові продуктові склади, великі торговельні центри. Потім почалося мародерство. Люди розуміли, що харчів не вистачає і просто трощили магазини. Якщо у центрі міста ще вдавалося контролювати ситуацію, поліція затримувала мародерів, то на околицях цей процес неможливо було стримати» – розповідає місцева жителька, журналістка Ірина Гусак.

Втім, за її словами, більшість мешканців об’єднуються, ділять між собою залишки харчів, пробують щось готувати на вогні, розносити голодним. Намагаються залишатись людьми.

У перші дні бомбардувань в Маріуполі зникла електрика, вода, газ та тепло. Люди топили сніг, щоб мати можливість варити їсти та пити. Коли сніг розтанув, воду почали брати з калюж і потічків. Інших варіантів просто нема.

«Спочатку люди раділи, що був сніг – це була єдина можливість набрати воду для приготування їжі. Зараз люди беруть воду з брудних річок і калюж в прямому сенсі. У багатоповерхівках люди об’єднуються під’їздами та на вогні готують їжу. Пиляють дерева, щоб розводити вогонь. Ситуація дуже складна. Те, що люди їдять – складно назвати їжею», – розповідає Ірина Гусак.

Російські військові обстрілюють все, що бачать на своєму шляху

Багато людей у Маріуполі намагались сховатись у гаражних кооперативах, але їх теж почали бомбити. Усі місця, де переховується більш-менш значна кількість людей, винищують. Кілька днів тому російська ракета прилетіла у новий басейн, де видавали гуманітарну допомогу і лікували людей. Про долю маріупольців, які там перебували, нічого невідомо.

«Лише на одній вулиці нарахував 5 трупів»

Коли в Маріуполі розбомбили дитячу лікарню і пологовий будинок, про це написали усім іноземні ЗМІ. Фото вагітної жінки, яку виносили на ношах рятувальники, облетіло весь світ і стало одним із символів російського тероризму. Пізніше ця жінка померла, її ненароджена дитина також.

Про катастрофу в Маріуполі пишуть всі світові ЗМІ (на фото обкладинка британської газети The Times)

Точної кількості загиблих у Маріуполі не знають. Ідентифіковано понад 2600 тіл місцевих жителів. Ще тисячі людей просто зникли: опинились під завалами, в заручниках, були розстріляні росіянами. Багатьох поховали в братських могилах неідентифікованими. За інформацією місцевої влади, кількість загиблих може сягати 20 тисяч людей. Але ніхто не знає точно.

Частину загиблих у Маріуполі ховають у братських могилах (на фото), інших у подвір'ях будинків

«По місту лежить дуже багато трупів. Мій знайомий, який виїхав позавчора, розповідає, що на лише на одній вулиці, довжиною десь кілометр, нарахував 5 трупів. Рятувати людей неможливо, кілька днів тому захопили останню лікарню, яка працювала і рятувала цивільних. Захопили її росіяни і утримують там в заручниках як персонал, так і поранених. У цій лікарні рятувала людей відома волонтерка Тайра, і її взяли в полон. Що з нею чи іншими полоненими – невідомо, зв’язку з ними немає», – розповідає Марина Молошна.

Заводи, комбінати, цехи – все зруйновано

Попри жахливу ситуацію в Маріуполі місцева влада, волонтери і військові намагаються роздавати хоч якусь допомогу. Один з таких пунктів видачі їжі облаштували у драматичному театрі в центрі міста. Їсти роздавали дуже мало – по пів пластикового стаканчика і лише дітям. Коли росіяни дізнались про цей штаб в театрі, на нього скинули бомбу.

Рятувальникам дістатись туди вдалося аж наступного ранку, 17 березня. Під постійними обстрілами почали витягати людей і виявилося, що ніхто не загинув – бомбосховище театру дивом вціліло.

Зараз у місті та на його околицях перебуває близько 15 тис. російських військових. З ними борються бійці полку Національної гвардії «Азов». Військові, маючи абсолютну нерівність у силах, намагаються нищити ворога, який тероризує мирне населення. Лише за одну добу, 16 березня, бійці «Азову» знищили чотири російські танки, 2 БТР та близько 100 росіян. За можливості наші бійці роздають хліб та консерви мешканцям.

Бійці «Азову» роздають свою провізію голодним мешканцям Маріуполя

«Ми зайшли додому, до нас залетів снаряд»

Автобуси з гуманітарною допомогою у Маріуполь заїхати не можуть – їх не впускають росіяни. Масово вивезти людей з міста теж неможливо. Лише кілька днів тому вдалося добитися відносного режиму тиші, щоб з Маріуполя змогли виїхати мешканці на приватних автомобілях.

Журналістка Ірина Гусак з сім’єю не чекали на допомогу і вирішили вибиратись з пекла самі. Жінка мешкала у приватному секторі, якого зараз вже немає – його повністю знищили російські військові.

«У нас починаючи з 4 березня були постійні обстріли – змінювалися тільки види снарядів: міномети, гради, артилерія. Кожні 15 хвилин щось прилітало, кожні 15 хвилин знищувався будинок. Ми дві доби просиділи у підвалі, а коли 6 березня повернулись додому, щоб відпочити, до нас прилетів снаряд. Нам вдалося врятуватися і ми до ранку сиділи підвалі, бо неможливо було вийти – постійно обстрілювали», – згадує Ірина Гусак.

Наступного ранку сім’я Ірини виїхала в інший приватний сектор і оселилася у друзів. У будинку загалом ховалося 14 людей, у тому числі діти. 15 березня російський снаряд прилетів і у це тимчасово безпечне місце.

«До нас прилетів снаряд десь о 13:00. В сусідньому будинку жінку розірвало, відірвало руку і ногу. І ніхто не приїхав, жодні рятувальні служби не змогли сюди дістатись. Її поховали прямо на подвір’ї», – розповідає Ірина Гусак.

Мешканці будинку, де перебувала Ірина, всю ніч молилися, щоб вціліла їхня машина – вона була єдиним шансом на порятунок. Зранку виявилось, що з машиною все гаразд і люди почали виїжджати.

«Моя рідна мати була в 5 км від мене, але я не змогла до неї потрапили і довелось залишити її з сестрою, виїхавши з міста. Такі там обстріли йшли сильні, розумієте? І коли ми їхали, натрапили на російський танк, ми були шикарною мішенню – одні на розгромленій вулиці, але нам дивом вдалося виїхати. Коли потрапили у центр міста, скрізь лунали гради, лежали обірвані дроти, повалені стовпи, розбитий вщент асфальт. Просуватись було важко. Палала багатоповерхівка, поруч лежав обвуглений труп. Ми через приватний сектор виїхали на трасу, і вже там зустріли колону інших машин», – пригадує Ірина Гусак.

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Так виглядає місто Маріуполь зараз (відео «Азову»)

Щоб виїхати з Маріуполя, потрібно проїхати російські блокпости. Шансів, що тебе не розстріляють на місці – небагато, втім інших варіантів, як виїжджати, в людей просто немає. Колона, яку згадує Ірина Гусак, це сотні автомобілів, який вдалося скористатися режимом тиші і виїхати з оточеного Маріуполя. Люди їхали до Запоріжжя, втім дорогою їх обстріляли.

Ірина Гусак разом з рідними дісталась Запоріжжя, тепер виїхала ще далі. Загалом за останні чотири дні з міста вибралось близько 30 тисяч мешканців, ще 350 000 залишаються в пеклі. Усі маріупольські чати, сторінки у соцмережах забиті фотографіями мешканців міста, з якими втратився зв'язок: подружжя пенсіонерів, мама з дітками, жінка з собакою, сестра, бабуся. Тисячі невинних душ.

Усі використані у матеріалі фото з Telegram-каналів Маріупольської міської ради, полку «Азов» та від очевидців