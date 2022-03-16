Військові РФ обстріляли колону мирних жителів Маріуполя, що евакуйовувалися в Запоріжжя

Російські військові обстріляли колону автомобілів з мирними людьми, яка рухалась з Маріуполя у Запоріжжя у середу, 16 березня. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Відомо, що колона за автомобілів рухалась з Маріуполя до Запоріжжя. Ці автомобілі евакуйовували цивільних громадян з Маріуполя, який два тижні перебуває в оточення російських окупантів.

Близько 15:30 російські військові обстріляли колону автомобілів з РСЗО БМ-21 «Град». За попередньою інформацією, є 5 поранених. Серед них є діти.

За інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, 16 березня до Запоріжжя вже прибуло 4329 людей з Маріуполя, серед яких 1033 дитини.