Упродовж другого дня роботи гуманітарного коридора з Маріуполя до Запоріжжя увакуювалися близько 20 тисяч людей на приватних автомобілях. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Сьогодні з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало близько 20 000 людей. З 4 000 авто, які вирушили з міста, 570 вже прибули до Запоріжжя. Інші залишаться на ніч в населених пунктах Запорізької і Донецької областей. Всім надається допомога», – написав він у Telegram.

Як розповіла під час брифінгу віце-прем’єр-міністерка з питань реінтеграції Ірина Верещук, росіяни далі блокують гуманітарний вантаж у Бердянську, у тому числі – автобуси для евакуації іноземців, які не мають власних авто.

Усього 15 березня спрацювали 7 гуманітарних коридорів із 9 погоджених. Загалом евакуювалися 28 893 людини. Крім Маріуполя, люди евакуювалися переважно з населених пунктів Сумської та Київської області.

Нагадаємо, що що гуманітарний коридор з Маріуполя – перший, який погодили Україна та Росія. Він мав запрацювати ще 5 березня, проте відтоді окупанти постійно порушували режим тиші та не давали ні виїхати людям з міста, ні доправити до Маріуполя гуманітарну допомогу. Першим маріупольцям вдалося евакуюватися напередодні, 14 березня: тоді окупанти випустили з міста близько 150 легкових автомобілів.