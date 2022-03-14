Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною, повідомила в неділю, 13 березня, журналістка «Голосу Америки» Ася Доліна.

«Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.І дитина її не народжена не вижила», – написала Доліна у Facebook.

Журналістка зазначила, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для агенції Associated Press.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару по дитячій лікарні та пологовому будинку в Маріуполі 9 березня 17 людей отримали поранення, троє – загинули.