Внаслідок бомбардування пологового у Маріуполі постраждали 17 людей

Президент України Володимир Зеленський назвав авіабомбардування дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі неспростовним доказом того, що відбувається геноцид українців. Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні. Також він вкотре закликав Європу зупинити Росію посиленням санкцій.

«Це вже за межею звірства. Усе, що окупанти роблять із Маріуполем, – це вже за межею звірства. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ того, що відбувається геноцид українців», – емоційно наголосив Володимир Зеленський.

Він згадав також інші міста України, які потерпають від цинічного обстрілу і авіабомбардування російською армією, – Волноваху, Харків, Ізюм, Охтирку, Чернігів, Бородянку, Гостомель, Житомир.

Він наголосив, що Європа повинна посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї не було жодної можливості продовжувати геноцид в Україні.

«Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну. Пауза без рішення стала вже просто вбивчою», – закликав президент України.

Він нагадав Росії, що Маріуполь – місто Донецької області, чиї інтереси так люблять відстоювати російські політики в публічних дискурсах.

Нагадаємо, 9 березня російська військова авіація скинула кілька авіабомб на дитячу лікарню і пологове відділення у Маріуполі. За попередньою інформацією, 17 людей постраждали. Загалом за 14 днів війни і 9 днів блокування росіянами Маріуполя у місті загинуло 1200 мешканців.