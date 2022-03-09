Володимир Зеленський різко звернувся до західних лідерів щодо поставки винищувачів Україні

Президент України Володимир Зеленський закликав західних лідерів не грати «у пінг-понг» і якнайшвидше прийняти рішення про передачу військових винищувачів Україні.

«Україна з першого дня російського вторгнення повторює партнерам: якщо ви не закриєте небо, ви будете також відповідальні за цю масштабну гуманітарну катастрофу. Росія використовує ракети, авіацію, гвинтокрили проти цивільних людей, проти наших міст та інфраструктури. Це гуманітарний обов’язок світу – реагувати. Але рішення немає», – cказав президент у своєму зверненні у середу, 9 березня.

Володимир Зеленський попросив пришвидшити прийняття рішення про передачу літаків Україні, якщо немає рішення про закрите небо. Адже це допоможе зберегти життя українців.

«Ми вдячні Польщі за альтернативу, за готовність надати Україні бойові літаки. Питання в логістиці – по суті технічне питання, його треба вирішувати негайно. Є офіційне рішення Польщі передати літаки на американську базу. Ми маємо підтвердження, читали про це в медіа, що домовленість американської сторони з Польщею досягнута. Але при цьому чуємо, що пропозиції Польщі нібито необґрунтовані, і про це кажуть у Вашингтоні. Тож коли буде рішення?», – cказав Володимир Зеленський.

«У нас війна, немає часу на всі ці сигнали – це ж не пінг-понг, це про людське життя. Ми ще раз просимо – вирішуйте це швидше. Не перекидайте відповідальність, відправте нам літаки», – наголосив президент України.

Нагадаємо, 6 березня у Білому домі заявили, що працюють із Польщею для передачі польських винищувачів МіГ-29 для України. 8 березня Польща запропонувала передати у розпорядження США всі свої МіГ-29 для подальшої передачі Україні. Однак згодом у Вашингтоні сказали, що не вважають цю пропозицію обґрунтованою.

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