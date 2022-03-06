США працюють із Польщею над можливістю надання Україні винищувачів, а також консультуються з іншими союзниками. Про це сказав представник Білого дому, повідомляє CNN.

За його словами, постачання винищувачів в Україну є «суверенним рішенням, яке може ухвалити будь-яка країна». Представник зазначив, що необхідно опрацювати безліч логістичних питань, зокрема те, як літаки будуть перекинуті з Польщі до України.

Два законодавці, які брали участь у зум-дзвінку з українським президентом Володимиром Зеленським у суботу, заявили, що, за словами Зеленського, Польща готова відправити винищувачі МіГ, але «вони чекають, коли ви [США] це дозволите».

LIGA.net з посиланням на The Wall Street Journal уточнює, що США вивчають угоду, в рамках якої Польща відправить в Україну літаки МіГ в обмін на американські винищувачі F-16. Водночас, за словами офіційних осіб США, угода вимагатиме схвалення Білого дому та Конгресу.

Нагадаємо, 3 березня президент України Володимир Зеленський закликав Захід закрити небо над Україною або дати літаки, щоб збивати ракети, які летять із Росії та Білорусі.