Тетяна Скрипець довела в суді, що її звільнення з ЛОР було незаконним

Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов звільненої за прогул начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради Тетяни Скрипець. Суд поновив її на посаді та стягнув на її користь з Львівської облради 356 тис. грн за час вимушеного прогулу. Відповідне рішення суд ухвалив 12 листопада цього року.

За матеріалами справи, наприкінці березня 2026 року Тетяну Скрипець звільнили з посади начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради через дисциплінарний проступок – відсутність на робочому місці понад три години протягом робочого дня 11 березня (а саме з 13:45 до 18:00). Відповідне розпорядження підписав в.о. голови Львівської облради Юрій Холод.

У суді позивачка довела незаконність свого звільнення. А саме вона надала чек про купівлю напою у будівлі обласної ради о 14:41 того дня, який засвідчив, що в той час вона перебувала на території адмінбудівлі, а також довідку зі стоматологічної клініки, куди вона зверталася з приводу гострого зубного болю та травми від осколків зуба. Ці обставини підтвердив у судовому засіданні свідок – стоматолог, який проводив лікування.

На думку суду, позивачка була відсутня 11 березня 2026 року на робочому місці з поважних підстав – у зв’язку зі зверненням за медичною допомогою, тому її звільнення за прогул є незаконним.

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Суд повністю задовольнив позов Тетяни Скрипець про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо її звільнення, поновив її посаді та стягнув з облради середній заробіток за час вимушеного прогулу (з березня до листопада 2026 року) в розмірі 356 тис. грн. Рішення ще може бути оскаржене.

Зазначимо, Тетяна Скрипець займала посаду начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради з 2021 року. Перед тим працювала начальницею відділу з питань бюджету та обласних програм ЛОР.