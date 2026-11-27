Звільнена за прогул чиновниця відсудила у Львівської облради 350 тис. грн
Суд поновив Тетяну Скрипець за посаді та зобов’язав ЛОР виплатити їй заробіток за час вимушеного прогулу
Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов звільненої за прогул начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради Тетяни Скрипець. Суд поновив її на посаді та стягнув на її користь з Львівської облради 356 тис. грн за час вимушеного прогулу. Відповідне рішення суд ухвалив 12 листопада цього року.
За матеріалами справи, наприкінці березня 2026 року Тетяну Скрипець звільнили з посади начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради через дисциплінарний проступок – відсутність на робочому місці понад три години протягом робочого дня 11 березня (а саме з 13:45 до 18:00). Відповідне розпорядження підписав в.о. голови Львівської облради Юрій Холод.
У суді позивачка довела незаконність свого звільнення. А саме вона надала чек про купівлю напою у будівлі обласної ради о 14:41 того дня, який засвідчив, що в той час вона перебувала на території адмінбудівлі, а також довідку зі стоматологічної клініки, куди вона зверталася з приводу гострого зубного болю та травми від осколків зуба. Ці обставини підтвердив у судовому засіданні свідок – стоматолог, який проводив лікування.
На думку суду, позивачка була відсутня 11 березня 2026 року на робочому місці з поважних підстав – у зв’язку зі зверненням за медичною допомогою, тому її звільнення за прогул є незаконним.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Суд повністю задовольнив позов Тетяни Скрипець про визнання протиправним та скасування розпорядження щодо її звільнення, поновив її посаді та стягнув з облради середній заробіток за час вимушеного прогулу (з березня до листопада 2026 року) в розмірі 356 тис. грн. Рішення ще може бути оскаржене.
Зазначимо, Тетяна Скрипець займала посаду начальниці управління з питань економічної політики Львівської облради з 2021 року. Перед тим працювала начальницею відділу з питань бюджету та обласних програм ЛОР.