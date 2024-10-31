Юрій Татомир на сьогодні очолює митний пост «Краківець» Львівської митниці

Львівський окружний адміністративний суд поновив на посаді начальника Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області Юрія Татомира, звільненого понад рік тому. За рішенням суду від 22 жовтня, йому мають виплатити 837 тис. грн за час вимушеного прогулу.

Суд задовольнив адміністративний позов Юрія Татомира до Державної міграційної служби. А саме суд скасував накази голови Державної міграційної служби від 11 серпня 2023 року про накладення на Юрія Татомира дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення з державної служби та поновив його на посаді начальника Головного управління ДМС у Львівській області з 12 серпня 2023 року.

За рішенням суду, Державна міграційна служба має виплатити Юрію Татомиру майже 837 тис. грн за понад рік вимушеного прогулу. На це рішення ще може бути подана апеляція.

39-річний Юрій Татомир очолював ГУ ДМС Львівщини з вересня 2022 до серпня 2023 року. Після звільнення з міграційної служби він очолив митний пост «Краківець» Львівської митниці. Цей митний пост є найбільшим на Львівській митниці, враховуючи потік вантажів та пасажирів. Раніше у 2016 році Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини, на цій посаді він пропрацював менше року.