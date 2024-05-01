До працевлаштування на митниці Юрій Татомир керував міграційної службою Львівщини

Колишній начальник Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області Юрій Таромир призначений виконувачем обов’язків начальника митного поста «Краківець» Львівської митниці. Цей митний пост є найбільшим на Львівській митниці, враховуючи потік вантажів та пасажирів.

Юрій Татомир працює на Львівській митниці з листопада минулого року, виконував обов’язки заступника начальника митного поста «Грушів». З лютого цього року він керує митним постом «Краківець», однак про його призначення публічно стало відомо лише зараз. Про це ZAXID.NET підтвердив керівник Львівської митниці Андрій Кузнік.

У декларації за 2023 рік Юрій Татомир вказав місце праці – заступник начальника управління-начальник відділу Львівської митниці. Задекларував майже 580 тис. грн зарплати (522 тис. грн у ГУ ДМС Львівщини та 56 тис. грн на митниці), а також близько 4,5 тис. грн соцвиплати, отриманої в центрі зайнятості.

Його дружина Олена Татомир, яка працює у Львівському апеляційному суді, заробила понад 400 тис. грн, також отримала в подарунок 740 тис. грн від громадянина Ігоря Хроняка. Юрій Татомир з дружиною зберігають 35 тис. доларів та 10 тис. євро готівкою.

Сім’я користується квартирою у Львові площею 77 м2 та господарським приміщенням, майно записане на громадянку Ольгу Знак. Дружина теперішнього митника володіє земельною ділянкою в Нижанковичах.

Юрій Татомир має у власності два автомобілі BMW X5 (2015 року випуску) та Mersedes-Benz Gl 350 (2011 року випуску). У 2023 році його дружина придбала новий електромобіль Honda M-NV (2022 року випуску, вказана вартість 740 тис. грн), Юрій Татомир користується і цим авто.

39-річний Юрій Татомир за освітою юрист, займався адвокатською діяльністю. У вересні 2022-серпні 2023 року він очолював Головне управління Державної міграційної служби Львівщини. У 2016 році Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини, на цій посаді він пропрацював менше року. Також він є співзасновником низки громадських організацій, зокрема, скандально відомої у Львові ГО «Розвиток громади».