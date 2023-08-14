Юрій Татомир звільнений з посади начальника міграційної служби Львівщини

Начальника Головного управління Державної міграційної служби у Львівській області Юрія Татомира звільнили з посади. Він перебував на цій посаді 10 місяців – з кінця вересня минулого року.

«Згідно з рішенням голови ДМС України я залишаю посаду начальника Головного управління ДМС у Львівській області», – повідомив Юрій Татомир у понеділок, 14 серпня, у Facebook.

У прес-службі ДМС Львівщини уточнили ZAXID.NET, що Юрій Татомир звільнений з посади наказом голови ДМС від 11 серпня. Причину звільнення у відомстві не розголошують. Наразі нового начальника чи виконувача обов’язків начальника управління не призначено.

ZAXID.NET спробував отримати коментар Юрія Татомира, однак він на дзвінки не відповідав. Водночас у своєму пості у Facebook він подякував своїм колегам за роботу.

«Дякую своєму колективу за сумлінно виконані службові обов’язки та злагоджену ефективну співпрацю з надання якісних адміністративних послуг населенню. Але найбільше дякую за довіру та підтримку у ці 10 місяців спільної та ефективної роботи. Без ВАС не вийшло б нічого! Як казала Ліна Костенко: "І кожен фініш - це, по суті старт!". Тож, рухаємося далі!», - зазначив Юрій Татомир, перелічивши, що вдалось зробити за цей час своєї роботи у Службі.

39-річний Юрій Татомир за освітою юрист, займався адвокатською діяльністю. У 2016 році Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини. На цій посаді він пропрацював менше року. Очолював міграційну службу Львівщини з вересня 2022 року.