Заступник голови ДМС України Сергій Донський представив Юрія Татомира колективу

Колишній заступник прокурора Львівщини та активіст громадської організації «Розвиток громади» Юрій Татомир очолив Головне управління Державної міграційної служби Львівщини.

У вівторок, 27 вересня, заступник голови Державної міграційної служби України Сергій Донський представив колективу нового очільника ГУ ДМС у Львівській області, повідомили в ДМС.

«Новопризначений керівник є відповідальною та цілеспрямованою людиною, за спиною якого безліч знань, що допоможуть вдосконалити роботу міграційної служби», – йдеться в повідомленні.

У ДМС також зазначили, що Львівщина «залишається передовою областю за кількістю оформлених паспортів». Новий очільник ДМС Львівщини вже заявив, «що зупинятися на цьому, звісно ж, не будемо».

38-річний Юрій Татомир за освітою юрист, займався адвокатською діяльністю. Був членом громадської організації «Розвиток громади», пов’язаної з екс-депутатом Верховної Ради від партії «Свобода» Ігорем Кривецьким. У 2016 році попри відсутність досвіду роботи в прокуратурі Юрія Татомира призначили заступником прокурора Львівщини. На цій посаді він протримався менше року.