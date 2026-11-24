У Львові показали, як оновлюють комунальну лазню на вул. Героїв УПА
Новини Львова від ZAXID.NET за 24 листопада
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У вівторок, 24 листопада, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Продовжили арешт. У Галицькому районному суді Львова відбулося підготовче судове засідання у справі про теракт.
- Рішення не за горами. У справі землі колишнього ринку «Добробут» відбулися судові дебати.
- Прогресивні методики. У Львівському лікувально-діагностичному кардіологічному центрі по-новому лікують людей із інсультом.
- Сучасні умови. Комунальну лазню «Бадьорість» на Героїв УПА, 35 поступово оновлюють.
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