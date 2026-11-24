Чи буде 2027 рік на Львівщині роком УПА, Романа Шухевича і Олега Ольжича? Вже понад місяць в.о. голови Львівської облради Юрій Холод зволікає із підписанням відповідних рішень, які депутати ухвалили ще 20 жовтня. Сам Юрій Холод обрав тактику мовчання: публічно не пояснює, чи збирається підписувати рішення, і не повідомляє, що вже це зробив. Через це досі незрозуміло, чи набрали вони чинності.

Рішення викликали міжнародний скандал і загострили й без того напружені стосунки України та Польщі. Їхньому ініціатору, депутату Святославу Шереметі, Польща на п’ять років заборонила в’їзд до Шенгенської зони. На тлі цієї історії 24 листопада депутати Львівської облради знову зібралися на сесію, однак тему рішень про 2027 рік порушили лише двоє з них

Під час виступів, які традиційно передують розгляду питань порядку денного, лише двоє депутатів порушили тему скандального рішення – представник ВО «Свобода» Олег Панькевич та депутат від «Європейської солідарності» Олександр Ганущин.

«Ми зобов’язані реагувати на цей резонанс, пов’язаний із прийняттям дуже правильного рішення про відзначення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича і Олега Ольжича. Я би хотів почути, яка доля цього рішення? Я вимагаю цього», – заявив Олег Панькевич.

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Він запропонував створити при облраді дорадчо-консультативний орган, куди увійдуть депутати, громадські діячі та експерти з питань українсько-польської співпраці.

«Ми зобов’язані шукати спільне майбутнє, шукати добросусідські стосунки, але без втрати наших національних інтересів. Мені прикро за ті коментарі, які були від наших держслужбовців. Щоби таких коментарів і дій більше не було, потрібно більше радитись, а не збирати підписи підкилимно, як тут відбувалось», – додав Панькевич.

Юрій Холод питання депутата про набуття чинності рішення облради проігнорував і відразу ж передав слово наступному промовцеві. Олександр Ганущин у виступі менш ретельно добирав слова, розкритикувавши тривале мовчання керівництва області з приводу скандального рішення.

«Мій виступ стосується вкрай ганебної ситуації, яка склалася і нашого висновку з неї. Уперше в історії ЛОР виконувач обов’язки голови ради відмовився підписувати ухвалені більшістю голосів ради рішення. В.о. голови ЛОР Юрію Холоду страшно, боязко і, я сподіваюсь, що трішки соромно за те, що він не підписує і не оприлюднює рішення, які стосуються вшанування пам’яті ОУН-УПА», – емоційно розпочав Ганущин.

Він висловив впевненість, що Юрій Холод не підписав три рішення облради, які стосуються вшанування УПА та її історичних постатей.

«Юрій Холод за весь місяць не прокоментував, чому рішення не були підписані і чому вони не оприлюднені на сайті. Я вас розумію. Ви хочете їздити до Польщі і не мати проблем. Але рішення чинні. Бо 72 стаття Регламенту ЛОР каже, що рішення вступають після нашого голосування», – переконаний колишній голова ЛОР.

Виконувач обов’язки голови ЛОР і цього разу відмовчався, проігнорувавши емоційний виступ свого попередника.

«А що тепер, колеги? Якщо ми проголосуємо, наприклад, недовіру голові Львівської ОВА, то теж якийсь ведучий в залі не буде це рішення підписувати? Ми не почули жодного коментаря ні від в.о. голови ЛОР, ні від голови ЛОВА про те, що депутата ЛОР за державницьку позицію позбавили права виїзду за кордон. Вам за це точно не соромно? Де ваша позиція? В унісон з панами Козицьким і Холодом, які представляють партію “Слуга народу”, жодних слів на підтримку Святослава Шеремета не пролунало від “Європейської солідарності”, депутатом якої є Шеремета. Напевно, пану Синютці, як завжди комфортно діяти в унісон зі “Слугою народу” в політичних питаннях і робити вигляд, що нічого не сталось», – додав Олександр Ганущин.

На цьому обговорення скандальної теми завершилося. Решта депутатів не поспішала долучатися до дискусії – чи то питання їх не надто цікавило, чи то перспектива проблем із в'їздом до ЄС виявилася достатньо переконливою, щоб промовчати.

Що каже закон і регламент?

Згадана Ганущиним стаття 72 Регламенту Львівської облради визначає порядок набуття чинності рішень депутатів. Зокрема, нормативно-правові рішення починають діяти після офіційного оприлюднення, якщо самими рішеннями не передбачено іншого терміну. Натомість ненормативні рішення, зокрема акти індивідуальної дії, набирають чинності одразу після їх ухвалення на пленарному засіданні облради.

Рішення про проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича мають очевидні ознаки ненормативних актів. Утім, в цьому контексті варто нагадати слова голови Львівської ОВА Максима Козицького, який 28 жовтня у відповідь на запит «Суспільного» повідомив, що рішення не підписані, а отже не увійшли в дію. Щоб з’ясувати, чи є рішення Львівської облради нормативними або ненормативними актами, ZAXID.NET звернувся до радника з правових питань Громадянської мережі ОПОРА Павла Романюка.

Експерт радить звернутись до юридичної позиції Конституційного Суду України, викладеної в абзаці першому пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 16 квітня 2009 року № 7-рп/2009.

«Суд розмежовує нормативні та ненормативні акти органів місцевого самоврядування. Перші встановлюють, змінюють чи припиняють норми права, розраховані на широке коло осіб та неодноразове застосування, тоді як другі містять конкретні приписи, застосовуються одноразово і після реалізації вичерпують свою дію. З огляду на предмет рішень Львівської обласної ради про проголошення 2027 року роком УПА, Романа Шухевича та Олега Ольжича є підстави віднести їх до актів ненормативного характеру, а відтак вважати такими, що набрали чинності з моменту їх прийняття. Водночас остаточний висновок щодо правової природи цих актів потребує ознайомлення з їхніми повними текстами», – наголошує Павло Романюк.

На жаль, ознайомитись із повними текстами рішень вже неможливо – їх видалили з сайту облради.

Павло Романюк додає, що відповідно до пунктів 12 та 14 частини шостої статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова обласної ради зобов’язаний підписувати рішення ради та оприлюднювати їх. Частина шоста статті 73 Регламенту Львівської облради передбачає, що голова засідання має підписати належно оформлені рішення невідкладно, але не пізніше ніж через п’ять робочих днів після їх ухвалення. Такий самий строк для оприлюднення рішень на офіційному сайті ради визначений частиною другою статті 74 Регламенту.

За словами Романюка, підписання та оприлюднення ухвалених рішень є обов’язком посадової особи, а не її правом чи дискреційним повноваженням. Тож якщо рішення ухвалили з дотриманням процедури, належно оформили та подали на підпис, їх непідписання у встановлений Регламентом строк може бути протиправною бездіяльністю, яку за наявності відповідних підстав можна оскаржити в адміністративному суді. Утім поки що жоден депутат облради не оскаржив дії Юрія Холода в суді.

ZAXID.NET також надіслав запит до Львівської облради, щоб з’ясувати статус трьох рішень, які стосуються вшанування історичної пам’яті. На момент публікації матеріалу редакції відповіді не отримала, але опублікує щойно її отримає.