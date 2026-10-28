Максим Козицький пояснив у листі до представника Сілезького воєводства, що документ ради ще не підписаний керівництвом

Ухвалене Львівською обласною радою рішення про проголошення 2027 року роком Романа Шухевича, Олега Ольжича та УПА наразі не чинне. Про це очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив маршалку Сілезького воєводства Войцеху Салузі, реагуючи на його офіційне звернення. Інформацію про це у середу, 28 жовтня, поширив польський інформаційний ресурс InfoGliwice.

Реакція з польського боку з'явилася одразу після голосування у Львівській облраді. У своєму листі до керівника обласної адміністрації маршалек Войцех Салуга підкреслив: «Такі рішення роз'єднують Польщу та Україну. Такі рішення тішать лише Росію. Під час війни, що триває, коли мешканці нашого регіону відчинили свої двері для українців, які рятувалися від війни, коли Сілезьке воєводство підтримувало і продовжує підтримувати Україну, коли мільйони українців знайшли роботу та новий дім у Польщі та Сілезькому воєводстві, пропонується така скандальна ініціатива. Вірю, що українська сторона остаточно відмовилася від цієї пропозиції, а наші відносини й надалі будуватимуться на взаємній повазі та розумінні».

Польський посадовець додатково зауважив, що для його співвітчизників є неприйнятним вшанування формування, «діяльність якого залишається джерелом глибокого болю».

У відповіді на запит «Суспільного» Львівська ОВА надала текст листа Максима Козицького до маршалка Сілезького воєводства. Очільник ОВА роз'яснив, що нормативний акт облради юридично ще не оформили, а самі посадовці ОВА не виступали авторами ідеї: «Вважаю за важливе поінформувати вас, що згадане у вашому листі рішення Львівської обласної ради на сьогодні не підписане та не набрало чинності. Обласна рада є окремим представницьким органом місцевого самоврядування, а Львівська обласна військова адміністрація не була ініціатором цього рішення. Переконаний, що рішення органів влади на всіх рівнях мають враховувати зовнішньополітичні інтереси України та добросусідські відносини з Республікою Польща».

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Варто нагадати, що Міністерство закордонних справ України назвало рішення Львівської обласної ради контрпродуктивним і таким, яке може завадити подальшому розвитку стратегічного партнерства між країнами. Жорстка реакція дипломатичного відомства ставить під великий сумнів те, що це рішення коли-небудь набере чинності.

Козицький також висловив вдячність Сілезькому воєводству за різнобічну допомогу українцям і жителям Львівщини зокрема, наголосивши, що міждержавний діалог здатен розв'язати навіть найскладніші історичні суперечки.

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