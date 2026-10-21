2027 рік на Львівщині проголошено Роком Романа Шухевича та УПА

Генконсульство Польщі у Львові висловило обурення рішенням Львівської облради, яка оголосила 2027 рік Роком Романа Шухевича, Роком Української повстанської армії та Роком Олега Ольжича. Відповідні рішення депутати ухвалили на засіданні 20 жовтня. Польські дипломати заявили, що такі рішення «суперечать європейським цінностям».

«Глорифікація УПА та злочинних постатей суперечить європейським цінностям, а також стратегічному характеру польсько-українських відносин і принципам добросусідства. У липні цього року Європейський парламент чітко висловився з цього питання», – йдеться в заяві Генконсульства Польщі у Львові, поширеній 21 жовтня.

При цьому польські дипломати зазвали головнокомандувача УПА Романа Шухевича «злочинцем».

«Роман Шухевич – злочинець, який співпрацював із нацистами та чиї руки заплямовані кров’ю тисяч невинних жертв – людей, убитих лише за те, що вони були поляками. Серед жертв цих убивств були також євреї, чехи, вірмени та самі українці, які допомагали своїм сусідам і не погоджувалися брати участь у злочинах», – сказано в заяві.

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На думку працівників Генконсульства, згадані рішення Львівської облради суперечать «прогресу в питаннях історичних відносин», а «безвідповідальні місцеві діячі руйнують напрацьовані здобутки, вшановуючи осіб, які, безперечно, несуть відповідальність за злочини та співпрацю з нацистами».

Окрім того, очільник Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що проголошення 2027 року Роком УПА у Львівській області «шкодить стосункам двох країн». На думку польського міністра, необхідно, щоб українська влада відмовилася від цієї ідеї.

Зазначимо, Львівська облрада періодично ухвалює рішення про оголошення різних років на честь визначних українських історичних постатей. У 2027 році виповнюється 120 років від дня народження Романа Шухевича та Олега Ольжича, а також 85-річчя створення УПА.

Нардеп, історик Володимир В’ятрович зазначив, що Львівська облрада вже втретє оголошує рік на честь Романа Шухевича. Такі рішення ухвалювали й інші обласні ради:

28 листопада 2006 року – Тернопільська обласна рада;

29 листопада 2006 року – Львівська обласна рада;

6 березня 2007 року – Волинська обласна рада;

17 березня 2017 року – Рівненська обласна рада;

11 травня 2017 року – Львівська обласна рада;

20 жовтня 2026 року – Львівська обласна рада.

До слова, повідомлення про ухвалене рішення від 20 жовтня про оголошення Року Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича наступного дня зняли з офіційного сайту Львівської облради.

«Тож не вірте політикам, які намагаються представити останнє рішення як крок, спрямований на погіршення відносин із Польщею. Просто дехто з наших західних сусідів давно не мав нагоди підвищити свій рейтинг на “волинській темі”», – додав Володимир В’ятрович.