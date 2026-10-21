Святослав Шеремета ініціював рішення ЛОР про оголошення 2027 року Роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича

Депутат Львівської облради, директор меморіально-пошукового центру «Доля» Святослав Шеремета вважає дивною реакцію польських урядовців та політиків на ухвалене з його ініціативи рішення Львівської облради щодо проголошення 2027 року Роком Романа Шухевича, УПА та Олега Ольжича. На думку Шеремети, обмеження йому в’їзду до Польщі негативно позначиться на міждержавних взаєминах у сфері увічнення пам’яті.

«Як мінімум дивна реакція польських урядовців та політикуму на дане рішення, тому що такі рішення щодо проголошення років УПА та Романа Шухевича приймалися вже неодноразово. Не тільки Львівською, а й іншими обласними радами. Це не є щось нове», – сказав Святослав Шеремета ZAXID.NET.

Депутат переконаний, що українці мають право самостійно визначати, хто є нашими героями, і вшановувати їх.

«Рішення Львівської облради не було спрямоване проти когось і тим більше проти поляків чи Польщі, як це трактують польські політики. Воно спрямоване на те, щоб гідно вшанувати пам’ять борців за волю і незалежність України. Вояки УПА, Роман Шухевич, Олег Ольжич є знаковими постатями українського національно-визвольного руху», – додав Святослав Шеремета.

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Щодо ініціативи міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про внесення до списку осіб, небажаних на території Республіки Польща, Святослав Шеремета звернув увагу на неточності:

«У пості я побачив інформацію, яка стосується П.Шеремети, я є Святослав Шеремета. Я є депутатом Львівської обласної ради, а не Львова. Там написана неправдива інформація. Я займаються пошуком і перепохованням загиблих, але ніколи не займався військово-історичною реконструкцією».

Варто зауважити, що в початковому варіанті допису Радослава Сікорського справді йшлося про «P. Szeremeta», однак згодом його виправили на «Swiatosław Szeremeta».

Зі слів Святослава Шеремети, якщо йому все ж обмежать в’їзд до Польщі, то це негативно позначиться на роботі меморіально-пошукового центру «Доля».

«Вважаю, що таким рішенням польська сторона ускладнює українсько-польські контакти у сфері увічнення пам’яті», – додав Шеремета.

Він також припустив, що останні заяви польських політиків та урядовців можуть бути пов’язані зі знайденими нещодавно у прикордонному польському селі Ласків похованнями цивільних українців, яких у 1944 році вбили підрозділи Армії крайової та батальйонів хлопських: «Я не виключаю, що це пов’язано з тим, що ми знайшли поховання цивільних українці у Ласкові. Ось так польська сторона реагує на правду».

Нагадаємо, нардеп, історик Володимир В’ятрович зазначив, що Львівська облрада вже втретє оголошує рік на честь Романа Шухевича. Такі рішення ухвалювали й інші обласні ради:

28 листопада 2006 року – Тернопільська обласна рада;

29 листопада 2006 року – Львівська обласна рада;

6 березня 2007 року – Волинська обласна рада;

17 березня 2017 року – Рівненська обласна рада;

11 травня 2017 року – Львівська обласна рада;

20 жовтня 2026 року – Львівська обласна рада.

До слова, повідомлення про ухвалене рішення від 20 жовтня наступного дня зняли з офіційного сайту Львівської облради.

Варто зауважити, що нещодавно меморіально-пошуковий центр «Доля», який очолює Святослав Шеремета, завершив пошукову експедицію у прикордонному селі Ласків на території Польщі, під час якої знайшли останки понад 40 цивільних українців (серед яких жінки та діти) – жертв трагічних подій 10 березня 1944 року.

Центр «Доля» брав участь у пошуку жертв Волинської трагедії. Під час ексгумаційних робіт на території колишнього села Воля Островецька на Волині спільно з польськими колегами було виявлено останки 48 загиблих у часи Другої світової війни.

Перед тим фахівці центру проводили масштабні пошуково-ексгумаційні роботи у селі Угли на Рівненщині, досліджуючи місця масових поховань українців і поляків, яких масово вбили 12 травня 1943 року.