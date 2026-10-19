Останки вбитих виявили у масових могилах на українському кладовищі

У прикордонному селі Польщі Ласків, що історично належало до Холмщини, завершили пошукову експедицію, під час якої знайшли масове поховання загиблих українців. Їх вбили 10 березня 1944 року підрозділи Армії крайової та батальйонів хлопських. Про підсумки розкопок повідомили на сторінці меморіально-пошукового центру «Доля».

Останки вбитих виявили у східній частині українського кладовища Ласкова.

«У місцях групових та одиночних поховань знайшли останки понад 40 людей, серед яких є чоловіки, жінки та діти. Більшість поховань розташовані на глибині 40–70 сантиметрів від поверхні ґрунту», – розповів керівник експедиції Святослав Шеремета.

Спершу пошуківці повідомили про 30 знайдених останків. В останній день досліджень фахівці провели шурфування та частково розкрили одне із групових поховань, де встановили останки восьми людей.

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фото Святослава Шеремети

Усі поховання задокументували, сфотографували й описали. Після досліджень поховання накрили агроволокном і засипали землею. Наступним етапом буде проведення ексгумації останків, антропологічні дослідження та ідентифікація загиблих. Детальніші дослідження допоможуть визначити вік, стать та причини смерті загиблих.

За свідченнями тих, хто вижив, вбитих українців поховали лише через 10 днів жителі сусіднього села Смолигів. Їх після того також вбили – розстріляли під лісом.

Святослав Шеремета зазначив ZAXID.NET, що велику кількість загиблих українців фактично просто прикопали на місцях вбивств – на подвірʼях власних хат, полях, у схронах. Тому наступного року пошуки продовжать. Ексгумацію планують провести навесні.

Пошукові роботи у Ласкові розпочали 6 жовтня. Експедицію провели фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» у співпраці з кафедрою археології Львівського університету імені Франка на замовлення Українського інституту національної памʼяті.

Фахівці пошукової експедиції у Ласкові

Згідно з історичною довідкою, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей. Як розповідали в Українському інституті національної памʼяті, історики та експерти встановили дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточну кількість жертв можуть встановити під час ексгумації.

Про ці трагічні події можна почитати у книжці «Кров українська, кров польська. Трагедія Холмщини і Підляшшя в роках 1938–1948». Спогадами діляться Марія Хоменко і Надія Новосад-Мельник у публікації «Села Ласкова страсна п’ятниця». Вони розповідають, що напад відбувся вранці. Озброєний загін оточив село і почав підпалювати, перекривши людям шляхи відступу. Через солом’яні стріхи вогонь швидко поширювався. Людей, які ховалися під землею, знаходили, розстрілювали або намагалися задушити димом. У той самий день така ж доля спіткала великі українські села Сиховичі і Сагринь.