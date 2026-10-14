Роботи розпочали тиждень тому

Під час пошукової експедиції у прикордонному селі Ласків у Польщі виявили перші останки вбитих українців. Близько 30 останків жертв пошуківці знайшли на території православного кладовища. Про це у середу, 14 жовтня, повідомив Український інститут національної пам’яті.

На цвинтарі виявили поодинокі і групові поховання українців, які загинули внаслідок нападу підрозділів Армії Крайової та Батальйонів хлопських у березні 1944 року.

«Попередні результати пошукових досліджень підтверджують інформацію, відображену в спогадах колишніх мешканців Ласкова, яким вдалося врятуватися під час страшних подій березня 1944 року. Ми плануємо продовжувати пошук місць поховань, а наступним етапом провести ексгумаційні дослідження, перепоховати загиблих та гідно вшанувати їхню пам’ять», – зазначив керівник підприємства «Доля» Святослав Шеремета.

фото зі сторінки Українського інституту національної пам’яті

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Пошукові роботи розпочали 6 жовтня. Їх проводить КП «Доля» на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Відповідний дозвіл від польської сторони Україна отримала 31 серпня.

Згідно з історичною довідкою, під час масового вбивства українців у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 людей.

«У межах досліджень істориків та експертів з України й Польщі встановлено дані про 327 мешканців Ласкова, які загинули у 1944 році. Водночас окремі історики називають більшу кількість жертв – близько 350 осіб. Остаточна кількість жертв може бути встановлена внаслідок подальших історичних та пошукових досліджень», – пояснюють в УІНП.

Це вже друга локація у Польщі, де українська сторона проводить пошукові роботи. Восени 2025 року відбулася перша українська пошукова експедиція в селі Юречкова, проте пошуки не дали результатів.