Наслідки атаки на Куйбишевський НПЗ

В ніч на середу, 25 листопада, ударні дрони атакували Самарську область Росії. Під удар потрапили два нафтопереробні заводи. Обидва НПЗ належать російській державній нафтовій компанії «Роснефть». Губернатор Самарської області Вячеслав Федоріщев підтвердив атаку на регіон.

За даними російського моніторингового телеграм-каналу Astra, на Сизранському нафтопереробному заводі внаслідок атаки дронів сталася пожежа. НПЗ є одним із найбільших підприємств Самарської області. Завод переробляє західносибірську та самарську нафту, виробляє автомобільний бензин, дизельне паливо, авіаційний гас, мазут, суднове паливо, бітум та інші нафтопродукти. Український Центр протидії дезінформації у лютому 2025 року повідомляв, що НПЗ забезпечує паливом російську армію.

Крім того, під атаку дронів потрапив Куйбишевський НПЗ. Його проєктна потужність становить 7 млн тонн нафти на рік. Завод переробляє нафту, яку видобуває компанія в Західному Сибіру та Самарській області. Куйбишевський НПЗ виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів, серед яких – автомобільні бензини, дизельне та реактивне паливо.

Атаку на Самарську область підтвердив губернатор Вячеслав Федоріщев, заявивши про нібито збиття 145 дронів в небі над регіоном. Однак визнав наслідки «на землі», а також повідомив про перебої з електропостачанням.

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«Працює оперативний штаб. Є наслідки на землі, які ви бачите, у тому числі самі. Також є відключення електрики на окремих територіях. Екстрені служби розпочинають відновлення. Потрібно набратися терпіння», – написав Вячеслав Федоріщев.

Нагадаємо, Куйбишевський НПЗ уже неодноразово потрапляв під атаки дронів, зокрема у червні та вересні 2026 року. Сизранський НПЗ також кілька разів опинявся під атакою у 2025 та 2026 роках. Зокрема, підприємство припиняло роботу через пошкодження установки первинної переробки, що сталося внаслідок атаки в ніч на 21 травня 2026 року.