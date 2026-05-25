Ремонт установки на НПЗ може тривати більше місяця

Сизранський нафтопереробний завод призупинив роботу після того, як 21 травня український безпілотник пошкодив установку первинної переробки. Про це в понеділок, 25 травня, повідомило агентство Reuters з посиланням на два галузеві джерела.

За інформацією джерел, унаслідок атаки зупинилась установка первинної переробки нафти CDU-6, на яку припадає понад 70% потужностей заводу. Ремонт установки може тривати більше місяця.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

АТ «Сизранський нафтопереробний завод» – одне з найбільших підприємств нафтопереробки в Самарській області, що входить до структури ПАТ «Роснєфть». Номінальна потужність заводу становить 8,5 млн тонн на рік, або 170 тис. барелів на день. За даними джерел, у 2024 році завод переробив 4,3 млн тонн сирої нафти, виробивши 1,5 млн тонн дизельного палива, 800 тис. тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати