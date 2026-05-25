На території складу FIM Service після атаки виникла масштабна пожежа

Унаслідок масованої атаки росіян 24 травня серйозних пошкоджень зазнав складський комплекс компанії-дистриб’ютора «Омега» у селі Чайка Київської області – FIM Service. Після влучання на території Київського розподільчого центру виникла масштабна пожежа.

У компанії повідомили, що внаслідок удару роботу Київського розподільчого центру тимчасово призупинено. Водночас відвантаження з регіональних складів і постачання шин продовжуються у штатному режимі. В «Омезі» також зазначили, що триває ліквідація наслідків атаки та оцінка завданих збитків, а про відновлення роботи повідомлять додатково.

Державна служба з надзвичайних ситуацій уточнила, що через масштаб і складність займання до гасіння залучали пожежних роботів і авіацію – два гелікоптери. Загалом рятувальники працювали на 25 локаціях.

За даними ДСНС, площа пожежі становила близько 10 тис. м² із загальної площі складського комплексу 27 240 м². Вогонь повністю ліквідовано.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Компанія уже тричі була під атакою

Це вже третє ураження логістичної інфраструктури «Омеги» за останній рік. Так, у травні 2025 року ворог знищив харківський логістичний центр, а у листопаді удару зазнав львівський розподільчий центр.

Зазначимо, що «Омега» є одним із найбільших операторів ринку автозапчастин в Україні. За підсумками 2025 року компанія увійшла до рейтингу 200 найбільших компаній України за версією Forbes із виторгом близько 8,2 млрд грн.

Додамо також, що логістичний комплекс FIM Service класу А був збудований у 2006 році та на момент відкриття став одним із найбільших складських об’єктів такого типу в Україні.

Як писав ZAXID.NET, під час цієї атаки у Києві прямим влучанням російської ракети зруйновано склад українського бренду одягу Rikky Hype. Це одна із наймасштабніших атак за весь час повномасштабної війни. За даними Повітряних сил, Росія випустила щонайменше 690 засобів повітряного нападу – 90 ракет різних типів і 600 дронів. Основною ціллю ворога став Київ. У столиці загинуло двоє людей, понад 70 – отримали поранення. Також росіяни убили двох чоловіків у Київській області.