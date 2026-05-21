Регіональне відділення Фонду державного майна виставило на приватизацію єдиний майновий комплекс державного підприємства «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою». Відповідний аукціон опублікували на порталі Prozorro.Продажі у четвер, 21 травня.

Аукціон запланований на 15 червня. Стартова вартість об’єкта становить 16,5 млн грн. Для участі в торгах потенційні покупці мають сплатити гарантійний внесок – 3,3 млн грн, тобто 20% від початкової ціни.

Головна будівля інституту розташована у Львові на проспекті В’ячеслава Чорновола, 4, неподалік центральної частини міста. Приміщення забезпечені електропостачанням, водопроводом та каналізацією, а газопостачання підведене частково.

До складу майнового комплексу входять також права користування кількома земельними ділянками у Львові та Дрогобичі. Зокрема, йдеться про ділянку площею 0,1906 га на проспекті Чорновола у Львові, яка перебуває у спільному користуванні з Головним управлінням статистики у Львівській області. На цій території також розташовані об’єкти нерухомості інших власників.

Ще дві ділянки розташовані у Дрогобичі – на вулицях Сагайдачного та 22 Січня. Окрім цього, до комплексу належить незареєстрована земельна ділянка на вул. Уманській у Львові площею 0,1372 га, де також є нерухомість інших власників.

Разом із майном новий власник отримає і фінансові зобов’язання підприємства. Станом на 31 березня 2026 року кредиторська заборгованість Інституту землеустрою становила 7,9 млн грн. Крім того, майно держпідприємства перебуває у податковій заставі.

Довідково. ДП «Львівський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою» – державне підприємство у сфері землеустрою, геодезії та кадастру, яке входило до системи Держгеокадастру. У 2020 році підприємство намагалися реорганізувати шляхом приєднання до Тернопільського інституту землеустрою, однак згодом цей процес скасували.

