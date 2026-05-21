У Дрогобичі після втручання прокуратури розірвали договір на реконструкцію водопроводу вартістю 11,7 млн грн. Про це повідомила прокуратура Львівщини, у четвер, 21 травня.

За даними Prozorro, йдеться про реконструкцію квартальних водопровідних мереж високого тиску на вулиці Самбірській. Договір уклали у серпні 2023 року між КП «Дрогобичводоканал» та ТОВ «Будівельні споруди міста».

У прокуратурі заявили, що на ці роботи в бюджеті не було достатньо грошей. Попри це, комунальне підприємство провело тендер і підписало договір.

Після перевірки прокурори звернулися до суду. Згодом сторони самі розірвали договір, не чекаючи рішення суду. У прокуратурі кажуть, що це допомогло не допустити використання понад 10 млн грн бюджетних коштів.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

За даними YouControl, ТОВ «Будівельні споруди міста» зареєстровано у Києві з 2019 році. Власником є Тарас Фургало, а керівниками компанії Катерина Ценюх та Вʼячеслав Резніков. З жовтня 2019 року компанія отримувала тендери у Львові та на Львівщині – загалом компанія брала участь у державних тендерах із очікуваною вартістю понад 1,5 млрд грн.