Тендер на ремонт лікарні в Сокалі провели з порушеннями

Прокурори виявили порушення під час проведення тендеру на реконструкцію приймального відділення в головному корпусі КНП «Сокальська районна лікарня» з добудовою діагностичного блоку. У результаті угоду з підрядником – місцевим підприємцем Володимиром Якубовським – на суму майже 52 млн грн розірвали.

Як повідомили в середу, 22 квітня, у прокуратурі Львівщини, у березні цього року за результатами відкритих торгів переможцем тендеру на реконструкцію Сокальської лікарні визнали фізичну особу підприємця, з яким уклали договір про виконання робіт на суму майже 52 млн грн.

Водночас, за даними прокурорів, при поданні та розгляді тендерних пропозицій учасник закупівлі та замовник допустили суттєві порушення.

«Так, підприємець не надав проєкту календарного графіку виконання робіт та, всупереч чинному законодавству, безпідставно включив до договірної ціни єдиний податок та військовий збір. Замовник же мав відхилити таку тендерну пропозицію, проте не зробив цього, а навпаки – визнав підприємця переможцем тендеру», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Реагуючи на порушення, прокурори звернулись до суду про визнання договору підряду недійсним. Сторони погодилися з доводами прокурорів та розірвали договір.