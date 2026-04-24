Селищного голову на Закарпатті підозрюють у зловживаннях під час закупівлі електроенергії
Громада переплатила за світло понад 355 тис. грн
Правоохоронці оголосили підозру голові Великоберезнянської ОТГ Богдану Кирлику. Посадовцеві інкримінують зловживання службовим становищем, що призвело до понад 355 тис. грн збитків для бюджету громади.
Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в п’ятницю, 24 квітня, йдеться про схему так званих «каскадних» договорів. У 2024 році голова громади уклав дві додаткові угоди до договору на постачання електроенергії. У результаті ціна зросла на 37% порівняно з попередніми умовами. Водночас реального ринкового обґрунтування для такого підвищення не було.
«Початковий договір на постачання електроенергії укладено на суму майже 2,9 млн грн. Він передбачав чітко визначену ціну за 1 кВт·год та умови її зміни. Закон дозволяє коригувати ціну лише в межах 10% і за наявності документально підтвердженого коливання ринку. Підставою для підписання однієї з додаткових угод стала довідка про зміну цін на ринку електроенергії. Водночас реальні дані свідчать, що в цей період ціна на ринку зросла лише на 1,25%, що не відповідає підвищенню, закладеному в нових угодах», – розповіли у прокуратурі.
У результаті громада переплатила з бюджету понад 355 тис. грн і отримала на 83 тис. кВт·год менше електроенергії, ніж передбачалося початковими умовами.
Як видно на відео, оприлюдненому правоохоронцями, підозру оголошували у кабінеті голови Великоберезнянської ОТГ. Богдан Кирлик керує селищем з 2010 року.
Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 3 років ув’язнення. Посадовцеві обиратимуть запобіжний захід та можуть відсторонити від посади.
У Господарському суді Закарпатської області розглядається позов прокуратури про визнання недійсними вказаних додаткових угод та стягнення з енергопостачальника надміру сплачених коштів.