Богдан Кирлик керує гірським селищем в Ужгородському районі з 2010 року

Правоохоронці оголосили підозру голові Великоберезнянської ОТГ Богдану Кирлику. Посадовцеві інкримінують зловживання службовим становищем, що призвело до понад 355 тис. грн збитків для бюджету громади.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі в п’ятницю, 24 квітня, йдеться про схему так званих «каскадних» договорів. У 2024 році голова громади уклав дві додаткові угоди до договору на постачання електроенергії. У результаті ціна зросла на 37% порівняно з попередніми умовами. Водночас реального ринкового обґрунтування для такого підвищення не було.

«Початковий договір на постачання електроенергії укладено на суму майже 2,9 млн грн. Він передбачав чітко визначену ціну за 1 кВт·год та умови її зміни. Закон дозволяє коригувати ціну лише в межах 10% і за наявності документально підтвердженого коливання ринку. Підставою для підписання однієї з додаткових угод стала довідка про зміну цін на ринку електроенергії. Водночас реальні дані свідчать, що в цей період ціна на ринку зросла лише на 1,25%, що не відповідає підвищенню, закладеному в нових угодах», – розповіли у прокуратурі.

У результаті громада переплатила з бюджету понад 355 тис. грн і отримала на 83 тис. кВт·год менше електроенергії, ніж передбачалося початковими умовами.

Як видно на відео, оприлюдненому правоохоронцями, підозру оголошували у кабінеті голови Великоберезнянської ОТГ. Богдан Кирлик керує селищем з 2010 року.

Підозрюваному інкримінують зловживання службовим становищем, що завдало істотної шкоди громадським інтересам (ч. 1 ст. 364 КК України). Санкція статті передбачає до 3 років ув’язнення. Посадовцеві обиратимуть запобіжний захід та можуть відсторонити від посади.

У Господарському суді Закарпатської області розглядається позов прокуратури про визнання недійсними вказаних додаткових угод та стягнення з енергопостачальника надміру сплачених коштів.