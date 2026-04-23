Переплата могла становити понад 468 тис. грн

Правоохоронці підозрюють посадовицю Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні у зловживаннях на майже 500 тис. грн під час закупівлі медичних матеріалів. Їй загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 23 квітня, йдеться про закупівлю широкого переліку медичних виробів на 3,9 млн грн: операційних покриттів, комплектів одягу і покриттів для лапароскопії, а також марлевих спонжів і перев’язувальних наборів.

За інформацією Prozorro, тендер провели у жовтні 2023 року. Підряд без конкуренції отримала ТОВ «Аптека 130», яке належить дружині депутата Ужгородської міської ради Володимира Миля. Контактною особою замовника, уповноваженою здійснювати звʼязок з учасниками тендеру, вказали Інгу Сидоренко.

«Підозрювана, відповідальна за публічні закупівлі, перед проведенням тендеру не провела повноцінного аналізу ринку та фактично орієнтувалася лише на одного постачальника. Надалі вона підготувала тендерну документацію таким чином, щоб перевагу отримала саме ця компанія», – розповіли правоохоронці.

Протягом жовтня-грудня 2023 року до лікарні постачали партії товарів, частину яких закупили за завищеними цінами. Переплата склала понад 468 тис. грн.

Посадовиці інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Санкція статті передбачає до 6 років ув’язнення. Наразі посадовиця відшкодувала усі збитки.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, упродовж 2023-2025 років ТОВ «Аптека 130» стала переможцем закупівель на понад 25 млн грн, а левову частку підрядів отримано від комунальних підприємств Ужгородської міської ради. У 2023 році Антимонопольний комітет відкрив справу щодо змови між «Аптекою 130» та ФОП Грипич Н. С. в закупівлі тотального ендопротеза кульшового суглоба безцементної фіксації, проведеної Ужгородською центральною міською клінічною лікарнею.

Володимир Мильо разом з дружиною створили ТОВ «Аптека 130» у 2016 році. У 2023 році депутат вийшов із засновників компанії, залишивши її Оксані Мильо, а через рік влаштувався заступником директора Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні. В Ужгородській міськраді депутат від «Слуги народу» залишається головою земельної комісії.