У 2020 році Володимир Мильо став депутатом Ужгородської міськради від партії «Слуга народу»

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Слуга народу», голова комісії з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури Володимир Мильо опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 30 березня.

Володомир Мильо вказав, що у 2024 році влаштувався заступником директора з технічних питань та господарської діяльності Ужгородської міської багатопрофільної лікарні. На цій посаді він заробив 969 тис. грн. На банківських рахунках депутат грошей не тримає, готівкою у нього 320 тис. доларів та 510 тис. грн. У власності голови земельної комісії Audi s8, яку він купив у 2023 році за 1 млн грн.

Дружина депутата Оксана Мильо у 2024 році не вказала свої доходи. Вона є власницею ТОВ «Аптека 130». У 2023 році фірма стала фігурантом справи про змову під час участі в публічній закупівлі ендопротеза, яку розслідує АМКУ, а за рік до цього отримала у власність приміщення в центрі Ужгорода. Як і чоловік, Оксана Мильо не тримає грошей на банківських рахунках. Готівкою у неї 1,2 млн грн та 20 тис. доларів, а у власності нежитлове приміщення в Ужгороді, яке вона купила у 2024 році за 1,9 млн грн.

Додамо, що Володимир Мильо почав політичну кар’єру у 2010 році, коли став депутатом Ужгородської міськради від партії «Сильна Україна». У 2013 році написав заяву про перехід до фракції «Партії регіонів». У 2020 році став депутатом міськради від партії «Слуга народу» та очолив комісію з питань регулювання земельних відносин, містобудування та архітектури. В комісію входять представники різних політичних сил. Її членами зокрема, є відомий блогер Віталій Глагола та скандальний забудовник, депутат від ОПЗЖ Павло Маєрчик.

За інформацією місцевих ЗМІ, рішення земельної комісії часто були скандальними і їх оскаржувала прокуратура. У 2021 році голова ужгородського ОСББ Іван Пайда, який в подальшому поліг на фронті, у знак протесту проти забудови дитячого майданчика приніс Володимиру Мильо корито. У вересні 2023 року голову земельної комісії Ужгорода засудили за корупційні дії, бо він голосував за виділення землі своїй родичці.

Перед призначенням на посаду заступника директора Ужгородської міської багатопрофільної лікарні Володимир Мильо працював радником мера Ужгорода Богдана Андріїва.