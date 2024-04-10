На Telegram Віталія Глаголи, в якому він інформує про події в Україні та на Закарпатті, підписані майже 40 тисяч читачів

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», екс-журналіст і власник популярного в області Telegram-каналу Віталій Глагола опублікував декларацію про доходи у 2023 році і виправив декларацію, яку подавав за 2022 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

У виправленій декларації за 2022 рік Віталій Глагола дописав, що став власником квартири в Ужгороді площею майже 80 м2 і вартістю 605,5 тис. грн. Також депутат ужгородської міської ради згадав, що у тому ж році разом з дружиною продали Audi A6 2015 року випуску за 485 тис. грн та BMW X1 2013 року випуску за 297 тис. грн. Замість них у 2022-2023 роках Віталій та Анжеліка Глаголи купили 4 автомобілі загальною вартістю понад 2,5 млн грн – BMW X1 2017 року, Audi A6 2018 року, BMW 330 CI 2001 року та BMW 318I року випуску.

У декларації за 2023 рік Віталій Глагола вказав, що заробив понад 3,6 млн грн. Натомість дружина депутата Ужгородської міськради задекларувала майже 5,3 млн грн доходу від підприємницької діяльності. Коштів на банківських рахунках у Віталія Глаголи нема. Готівкою він тримає 22 тис. доларів та 342 тис. грн. Анжеліка Глагола задекларувала готівкою 45 тис. євро.

Нагадаємо, екс-репортер та ведучий «Тиси-1» і «Нового каналу» Віталій Глагола став депутатом ужгородської міської ради у 2020 році по списку регіональної партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком. У березні 2021 року Віталій Глагола був серед депутатів, які проголосували за виділення під забудову зелених зон в Ужгороді. Ділянки повернули громаді у 2024 році.

На Telegram Віталія Глаголи, в якому він інформує про події в Україні та на Закарпатті, підписані майже 40 тисяч читачів.