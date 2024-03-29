Міськрада дозволила забудувати дві зелені зони на Ботанічній набережній річки Уж

Касаційний адміністративний суд скасував рішення Ужгородської міської ради, якими дозволили відвести під будівництво дві зелені зони на Ботанічній набережній річки Уж по вулиці Івана Ольбрахта. Ділянки, що знаходяться на території історичного ареалу міста, повернули громаді.

Рішення про розробку проектів землеустрою щодо відведення земель для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд на вулиці Івана Ольбрахта депутати Ужгородської міської ради прийняли 30 березня 2021 року. За інформацією «Закарпаття онлайн», дві ділянки під будівництво на Ботанічній набережній виділили мешканцям села Минай Віталію Іванову та свалявцю Ігорю Ганевичу, які написали заяви на отримання землі в Ужгороді за два місяці до проведення сесії.

Щоб скасувати рішення міської ради, більше сотні мешканців Ужгорода звернулись до прокуратури Закарпатської області. Справу розглядали в судах три роки.

«Розгляди відбувалися у Закарпатському окружному адміністративному суді, Восьмому апеляційному адміністративному суді та Касаційному адміністративному суді Верховного Суду. При цьому вдалося зберегти недоторканість вказаних зелених зон в обласному центрі. Доведено, що рішення органу місцевого самоврядування були прийняті всупереч законодавству та порушували права громади Ужгорода на врахування її інтересів під час планування і забудови території», – розповіли 29 березня у Закарпатській обласній прокуратурі.

Додамо, що вулиця Івана Ольбрахта в Ужгороді є відомою туристичною локацією в історичному центрі міста. Вона розташована в межах комплексної охоронної зони об'єкта культурної спадщини «Замкова гора», на якій стоїть Ужгородський замок.