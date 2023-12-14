Багатоповерхівку планує звести ТОВ «Поділля-Транс», засновником якого є депутат ужгородської міської ради Віталій Коціпак

На Студентській набережній в Ужгороді фірма, що належить депутату міської ради Віталію Коціпаку, розпочала будівництво житлового будинку з підземним паркінгом, заввишки 47 метрів. Багатоповерхівка буде розташована поруч з модерністським кварталом Малий Ґалаґов, забудова якого не перевищує 5 поверхів. Щоб зупинити будівництво, ужгородці підписують колективне звернення до голови Закарпатської ОВА, міського голови Ужгорода та керівника місцевої прокуратури.

Як повідомив ZAXID.NET автор ініціативи, керівник «Офісу перетворень» Олександр Ровняк 14 грудня, менш ніж за добу під зверненням вдалося зібрати понад 800 підписів ужгородців. Він розповів, що забудовнику надали дозволи на багатоповерхівку, заввишки у 47,53 м.

«Це настільки велика будівля, що в місті майже не залишиться точок, звідки б її не було видно. Вказаний об'єкт знаходиться безпосередньо в зоні регулювання забудови 1-ї категорії, де діють суворі обмеження по висотності згідно з Законом України про культурну спадщину. Відповідно до історико-архітектурного опорного плану міста Ужгород вказаний об'єкт безпосередньо межує з історичним ареалом та комплексною охоронною зоною пам'ятки містобудування місцевого значення «Історична забудова ХХ століття», яку ми всі називаємо Малий Ґалаґов. Значна висота будівлі просто перекреслить наші шанси на номінування комплексу на об'єкт ЮНЕСКО, а отже, і краде у нас весь економічний та культурний потенціал, який з цим повʼязаний», – зазначив Олександр Ровняк, ілюструючи, який це матиме вигляд у майбутньому.

Олександр Ровняк показав, який вигляд багатоповерхівка матиме у майбутньому

Земельну ділянку під багатоповерхівкою на Студентській набережній в Ужгороді обгородили понад 10 років тому. Виритий на її території котлован був затоплений і в ньому завелася риба. Так майбутній фундамент став місцем риболовлі для місцевих мешканців.

Ділянку під будівництво на Студентській набережній виділили понад 10 років тому

Будинок з підземним паркінгом на ній планує звести ТОВ «Поділля-Транс», засновником якої є депутат ужгородської міської ради від «Батьківщини» Віталій Коціпак.

Згідно з даними YouControl, депутат є керівником та засновником ще 8 підприємств, серед яких компанія «МКВ», яка у 2022 році без дозволів збудувала п’ятиповерхівку на вулиці Митрака в Ужгороді. Тоді Закарпатська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати забудовника знести будинок.