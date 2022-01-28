За документами, на місці багатоповерхівки мали збудувати невелику операторську для автостоянки

Закарпатська обласна прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов'язати забудовників знести п’ятиповерхівку на вулиці Митрака, 10 в Ужгороді. За даними прокуратури, багатоквартирний житловий будинок був побудований без дозволів і з численними порушеннями будівельних норм. На місці, де зараз стоїть багатоверхівка, відповідно до дозволів, мали побудувати невелику операторську для автостоянки. Зараз тут ЖК «Ювентус» від компанії «МКВ». Фірма-забудовник належить 35-річному депутату Ужгородської міськради Віталію Коціпаку.

Як зазначається у повідомленні прес-служби Закарпатської обласної прокуратури, попередній позов стосовно знесення будівлі на вулиці Митрака в Ужгороді суд повернув, мотивуючи це «недоведеністю наявності підстав для представництва інтересів держави в суді». Зараз прокуратура подає апеляційну скаргу.

За інформацією прокуратури, об’єкт на вулиці Митрака зараз майже завершений, попри результати експертиз і проведення перевірок, будівельні роботи продовжувались, однак жодні з порушень не усунені. Будівля була зведена без дозвільних документів на двох земельних ділянках, одна з яких є комунальною власністю. Крім того, забудовники не дотримались усіх необхідних будівельних норм, санітарних і протипожежних вимог, що підтверджено експертизою. Прокуратура звернулася до Закарпатського окружного адміністративного суду з вимогою зобов’язати забудовників знести самочинно збудовану ними будівлю.

«Прокуратура наполягає саме на знесенні, адже введення в експлуатацію будівлі, що не тільки самовільно побудована, а й може становити загрозу для людей – неприпустиме», – зазначається у повідомленні прес-служби прокуратури.

У прокуратурі додають, що факт незаконного будівництва будівлі на вулиці Митрака без дозвільних документів перевіряється і в рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

За матеріалами судових ухвал в рамках кримінального провадження про зловживання службовим становищем посадовцями Ужгородської міськради, будівництво багатоквартирного житлового будинку проводилося ТОВ «Будівельна компанія «МКВ». За даними аналітичної системи YouControl, фірма належить 35-річному депутату Ужгородської міської ради Віталію Коціпаку («Батьківщина») та його брату Миколі Коціпаку. Багатоповерхівка на вулиці Митрака, 10 вже майже повністю готова, має комерційну назву ЖК «Ювентус», на офіційних майданчиках для реалізації нерухомості зазначається, що продаж квартир у цьому будинку наразі призупинений, в іншому випадку – що всі квартири продані. Забудовник позиціонує будівлю як торгово-житловий комплекс преміум-класу.

У судових ухвалах щодо справи про зловживання службовим становищем посадовцями Ужгородської міськради зазначається, що управління містобудування та архітектури у 2019 році замовляло розробку детального плану території у ТОВ «ПБК «Закарпатреконструкція», у якому була запроектована багатоповерхівка на вулиці Митрака, що слідство розцінювало як підтвердження сприяння користувачу земельної ділянки у зміні її цільового призначення. Відділ землекористування Ужгородської міськради, за даними слідства, надавав позитивні погодження проекту із землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, у якій не було відображено об'єкт нерухомого майна, який станом на дату затвердження вже був розташований на місці, що сприяло подальшій легалізації багатоповерхівки. Утім, остаточного рішення суду по цій справі наразі немає.

У 2020 році місцеве видання «ПравдаЄ» повідомляло, що на місці теперішньої багатоповерхівки на вулиці Митрака, 10 за документами планувалося будівництво операторської для відкритої автостоянки. Саме на таку будівлю одному з власників ділянок були видані містобудівні умови, згідно з якими допустима висотність мала становити 3,4 м, а максимальний відсоток забудови – 15%.

Прес-служба Ужгородської міської ради своєю чергою восени 2020 року повідомляла, що на розі вулиць Митрака та Робочої забудовники проводять роботи без дозволів. За даними міськради, під час перевірок ще у березні 2020 року працівники ДАБК виявили низку порушень і склали припис про усунення порушень. Забудовник сплатив штраф, однак вимоги припису не виконав. У жовтні 2020 року Ужгородська міськрада повідомила, що також звернулася до суду з позовом про знесення самовільно зведеної будівлі на вулиці Митрака.