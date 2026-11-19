Дональд Трамп вимагає від Європи принити допомогу Україні

Дональд Трамп після зустрічі з Владіміром Путіним почав тиснути на європейських лідерів, вимагаючи припинити надавати Україні фінансову та військову допомогу. На думку президента США, Владімір Путін зацікавлений у переговорах, тому Європа має припинити фінансування України. Про це у четвер, 19 листопада, повідомило Politico.

Після зустрічі Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та російським диктатором Владіміром Путіним, що відбулася в китайському Шеньчжені, президент США зателефонував до Берліна, де 19 листопада відбувався саміт «Коаліції охочих». Журналісти зауважують, що Трамп несподівано зателефонував європейським союзникам України зі свого президентського літака одразу після саміту в Китаї.

Під час телефонної розмови Дональд Трамп заявив, що Владімір Путін серйозно налаштований на переговори з Україною задля досягнення мирної угоди. Тому президент США «різко поставив під сумнів» доцільність подальших витрат на військову підтримку Києва. Трамп, пише Politico, «висловив рішучий скепсис» щодо надання Україні фінансової допомоги з боку «Коаліції охочих».

Свою вимогу Дональд Трамп пояснив тим, що в російсько-українській війні гине багато людей, тому Європі варто перестати витрачати на неї гроші.

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Нагадаємо, 15 листопада France Inter повідомило, що Емманюель Макрон вважає, що США навмисно послаблюють позицію України на переговорах із Росією. Тому французький президент планує закликати Європу посилити допомогу Україні.