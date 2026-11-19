Посадовцю вже визначили заставу, яку він встиг внести

Офіс генпрокурора спільно з СБУ та Національною поліцією викрили на незаконному збагаченні керівника Північного управління Міноборони, відповідального за капітальне будівництво. Полковник Міноборони та його родина набули активи, вартість яких значно перевищувала його законні доходи, повідомили у пресслужбах СБУ, ОГП та Нацполіції у четвер, 19 листопада.

За даними Офісу генпрокурора, 60-річний полковник Міноборони набув незаконні активи продовжу 2021-2024 років. Водночас у пресслужбі СБУ повідомили, що йдеться про набуття активів у 2022-2026 роках. Там зазначили, що установа, яку очолював посадовець, є замовником будівельних, відновлювальних, реконструкційних та інженерно-технічних робіт для потреб Сил оборони.

Правоохоронці повідомили, що фігурант та члени його родини набули у власність та не відобразили у деклараціях приватний будинок та земельну ділянку вартістю 7,6 млн грн, автомобіль преміального бренду, а також готівку в доларах та євро на понад 6,8 млн грн.

За даними пресслужби Нацполіції, вартість активів, набутих фігурантом, перевищує законні доходи посадовця на понад 6500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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«За результатами аналізу майнового стану, проведеного Національним агентством з питань запобігання корупції, загальна вартість досліджених активів становила понад 22,7 млн грн, тоді як законні доходи – близько 10,1 млн грн. Таким чином, різниця між вартістю активів та законними доходами перевищила 12,6 млн грн», – повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 368-5 ККУ (незаконне збагачення). Його відсторонили від займаної посади та обрали запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 260 тис. грн. Зазначається, що підозрюваний вже вніс заставу.