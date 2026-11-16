Еманнюель Макрон хоче обговорити посилення позиції України на зустрічі Коаліції охочих

У Франції вважають, що США не виконують роль посередника в переговорах щодо завершення російсько-української війни. Про це в неділю, 15 листопада, повідомила французька радіостанція France Inter з посиланням на співрозмовників з оточення президента Франції Емманюеля Макрона.

Зазначається, що Емманюель Макрон вважає: США більше не підтримують Україну, а «фактично працюють над її підривом». В оточенні президента Франції вказують, що американці (Стів Віткофф та Джаред Кушнер, – ред.) на переговорах України та Росії, хоч і позиціонують себе як посередники, насправді мають на меті послабити позицію української сторони, щоб вона прийняла умови росіян.

«Вони роблять щось одночасно дуже просте та дуже вульгарне: вони максимізують шанси сильнішої сторони та мінімізують шанси слабшої сторони, підштовхуючи слабшу сторону до прийняття неприйнятних умов», – кажуть в оточенні Емманюеля Макрона.

Співрозмовники France Inter наголосили, що Емманюель Макрон не поділяє позицію США. У Єлисейському палаці зазначили, що президент Франції планує закликати країни Європи посилити допомогу Україні, зокрема надати зброю для боротьби з безпілотниками, ракети для систем ППО, а також озброєння для ураження цілей у глибокому тилу Росії. Президент Франції планує обговорити допомогу Україні під час зустрічі Коаліції охочих, яка має відбутися в Берліні у четвер, 19 листопада.

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Коаліція охочих – союз понад 30 країн (зокрема, члени НАТО та ЄС), які обʼєдналися для допомоги Україні. Союз надає Україні фінансову, військову та матеріальну-технічну підтримку, включно з розвідувальною інформацією.

До слова, 12 листопада Володимир Зеленський повідомив, що військові протягом кількох днів фіксують обмеження роботи військової системи Starshield від Starlink уздовж лінії фронту та на окупованих Росією українських територіях. Президент розповів, що система Starshield працює на швидкості до 161 км/год, чого недостатньо для перехоплення російських дронів. Володимир Зеленський також повідомив, що США не пояснили Україні причин обмеження, однак ця ситуація дає зрозуміти, «куди все рухається».