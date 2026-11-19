Віталій Кім заявив, що зробив заяви навмисно, щоб привернути увагу до проблем ветеранів

Міністр у справах ветеранів Віталій Кім перепросив за свої слова в інтервʼю «РБК-Україна». В інтервʼю «Армія FM», опублікованому 19 листопада, він заявив, що не хотів нікого образити, та пообіцяв скоригувати свій стиль спілкування.

У розмові Кіму нагадали, що його висловлювання про те, що військові після війни можуть «піти у кримінал», а також про недовіру до психологів викликали обурення у мережі. На запитання, що Мінветеранів планує зробити, щоб запобігти криміналізації, залежностям та соціальній ізоляції ветеранів, Кім відповів, що його висловлювання були навмисними, щоб привернути до ситуації увагу.

«Насамперед я хочу вибачитися перед усіма, кого це зачепило. Я знаю, що такі люди є. Надалі намагатимуся дотримуватися більш офіційного формату спілкування. Водночас це ціна, зокрема моя особиста, за те, що я зробив. Я зробив це навмисно, щоб привернути увагу до важливої та актуальної теми, з якою потрібно працювати», – заявив він.

Міністр додав, що «хоче говорити про проблеми і готуватися до їх вирішення». Віталій Кім додав, що його увага до проблем ветеранів «абсолютно щира» та заявив, що не хотів нікого образити.

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«Люди взяли на себе відповідальність за країну, пішли воювати та захищати її. Я в жодному разі не хотів нікого образити. Це мій стиль спілкування, і я його скоригую. Попри це, метою мого виступу було привернення уваги до проблем, які можуть очікувати нас у майбутньому. Я як міністр маю з цим боротися та готуватися, щоб запобігти таким сценаріям», – сказав він.

Нагадаємо, 16 листопада «РБК-Україна» опублікувало інтервʼю з Віталієм Кімом, в якому він заявив, що не вірить у роботу психологів з ветеранами, а також те, що військовослужбовців після повернення до цивільного життя можуть «піти у кримінал». Заяви Кіма викликали обурення серед військових, а депутати від партії «Європейська солідарність» заявили, що реєструють постанову про його відставку.

Після цього, 18 листопада, Віталій Кім заявив, що його слова ґрунтуються на дослідженні Rating Group, опублікованому у грудні 2025 року, та регулярному спілкуванні з ветеранами. Він наголосив, що не планує замовчувати проблему, а коли «вона стане реальністю, розводити руками». У своєму телеграм-каналі він закликав українців «чути та сприймати правду такою, яка вона є» та заявив, що готовий до критики та пропозицій.